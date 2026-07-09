Pulisic sufrió una fractura y un hematoma óseo en derrota de EEUU ante Bélgica, dice federación

El futbolista estadounidense Christian Pulisic reacciona tras sufrir una lesión en el partido de octavos de final del Mundial ante Bélgica en el Estadio de Seattle, Washington, EEUU.

El delantero Christian Pulisic ‌sufrió una ‌microfractura y un hematoma óseo en la pierna derecha durante la derrota de Estados Unidos ante Bélgica en los ​octavos de ⁠final del Mundial, informó ‌este jueves la ⁠federación local.

• La ⁠Federación de Fútbol de Estados Unidos y el AC ⁠Milan, club de ​Pulisic, colaborarán en ‌su plan de ‌recuperación, dijo la entidad.

• ⁠El equipo de la Serie A no respondió de inmediato a ​una ‌solicitud de comentarios.

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• La federación estadounidense no facilitó un plazo para su recuperación. ⁠Una publicación en The Athletic informó que la lesión podría tardar semanas en curarse.

• Pulisic abandonó el terreno de juego en la ‌segunda parte del partido contra Bélgica debido a la lesión. Su tiempo de juego en las primeras ‌fases del torneo ya se había visto reducido por ‌un ⁠problema muscular.

Con información de Reuters