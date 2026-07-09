Pulisic sufrió una fractura y un hematoma óseo en derrota de EEUU ante Bélgica, dice federación

El delantero Christian Pulisic sufrió una microfractura y un hematoma óseo en la pierna derecha durante la derrota de Estados Unidos ante Bélgica en los octavos de final del Mundial, informó este jueves la federación local.
• La Federación de Fútbol de Estados Unidos y el AC Milan, club de Pulisic, colaborarán en su plan de recuperación, dijo la entidad.
• El equipo de la Serie A no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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• La federación estadounidense no facilitó un plazo para su recuperación. Una publicación en The Athletic informó que la lesión podría tardar semanas en curarse.
• Pulisic abandonó el terreno de juego en la segunda parte del partido contra Bélgica debido a la lesión. Su tiempo de juego en las primeras fases del torneo ya se había visto reducido por un problema muscular.
Con información de Reuters