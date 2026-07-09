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Pulisic sufrió una fractura y un hematoma óseo en derrota de EEUU ante Bélgica, dice federación

09 de julio, 2026 | 13.56

El delantero Christian Pulisic ‌sufrió una ‌microfractura y un hematoma óseo en la pierna derecha durante la derrota de Estados Unidos ante Bélgica en los ​octavos de ⁠final del Mundial, informó ‌este jueves la ⁠federación local. 

• La ⁠Federación de Fútbol de Estados Unidos y el AC ⁠Milan, club de ​Pulisic, colaborarán en ‌su plan de ‌recuperación, dijo la entidad.

• ⁠El equipo de la Serie A no respondió de inmediato a ​una ‌solicitud de comentarios.

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• La federación estadounidense no facilitó un plazo para su recuperación. ⁠Una  publicación en The Athletic informó que la lesión podría tardar semanas en curarse.

• Pulisic abandonó el terreno de juego en la ‌segunda parte del partido contra Bélgica debido a la lesión. Su tiempo de juego en las primeras ‌fases del torneo ya se había visto reducido por ‌un ⁠problema muscular.

Con información de Reuters

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