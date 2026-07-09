Dónde se juega el Mundial 2030 y las sedes confirmadas por la FIFA

Mundial 2030: países donde se juega y sedes confirmadas por FIFA

En medio de la euforia por la Copa del Mundo, muchos ya ponen su mirada y expectativas en el Mundial 2030, que ya tiene tres sedes definidas para ser su sede y algunas selecciones confirmadas. Todo lo que se sabe hasta ahora del próximo torneo en el que se celebrarán los 100 años de la máxima fiesta del fútbol.

Mundial 2030: cuáles son los países confirmados como sedes

La FIFA ya confirmó que el próximo Mundial 2030 contará con tres anfitriones principales, encargados de ser sede de la mayor parte de la competencia: España, Marruecos y Portugal. En las sedes europeas se jugarán las fases avanzadas y la final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, tres países de Sudamérica serán la sede de los encuentros de celebración del centenario: Uruguay, Argentina y Paraguay. Así, el torneo mundialista comenzará de manera oficial en Latinoamérica para celebrar el centenario del torneo, antes de pasar su estructura a Europa y al norte africano.

La decisión de que nuestro país albergue un partido mundialista responde a un estricto acto de justicia histórica. La FIFA determinó que Argentina reciba un juego en reconocimiento al rol fundamental de la "Albiceleste" en la primera Copa del Mundo de 1930, donde alcanzó la final y se consagró subcampeona frente a Uruguay.

Por su parte, la inclusión de Uruguay rinde tributo al primer organizador y campeón del certamen, mientras que la localía de Paraguay funciona como un homenaje directo a la CONMEBOL, la confederación continental que ya existía en aquellos tiempos fundacionales de 1930.

Cuándo será el próximo mundial: todas las fechas claves de la Copa del Mundo 2030

La agenda del Mundial 2030 ya tiene su cronograma preliminar estructurado por la FIFA, el detalle de lo que se conoce hasta ahora es:

Sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030: Se realizarán los tres partidos de celebración del centenario en Sudamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay debutarán ante su gente en sus respectivos estadios.

Jueves 13 y viernes 14 de junio de 2030: Tendrá lugar la ceremonia de apertura oficial del torneo y los encuentros inaugurales en las sedes principales (España, Marruecos y Portugal).

Sábado 15 y domingo 16 de junio de 2030: Debutará el resto de las selecciones que integren las zonas de los tres equipos sudamericanos.

Domingo 21 de julio de 2030: Se jugará la gran final del mundo para conocer al nuevo campeón.

Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2030

A falta de que se disputen las tradicionales eliminatorias de cada confederación, la FIFA confirmó que habrá seis países con boleto directo a la Copa del Mundo 2030. Estos cupos automáticos corresponden a los organizadores y a los animadores de los festejos del centenario. Es decir que las selecciones con clasificación directa son: