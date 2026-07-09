Le Pen ganaría las elecciones francesas de 2027 pese a la sentencia condenatoria, según encuestas

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, y Jordan Bardella, presidente del partido político de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN), hablan con periodistas a su llegada a un mercado en La Flèche, Francia

Dos encuestas ​sugieren que la líder de extrema derecha Marine Le Pen podría muy bien ganar las elecciones presidenciales francesas del año que viene, a pesar de que un tribunal ‌de apelación ha confirmado esta semana ‌una sentencia condenatoria por malversación de fondos de la UE.

Pueden pasar muchas cosas hasta la primera vuelta de las elecciones, que se celebrará el 18 de abril del año que viene, y las empresas encuestadoras subrayan que no se trata de una previsión, sino más bien de una instantánea de las intenciones de voto actuales.

Sin embargo, ambas encuestas —realizadas por Ifop para LCI y Le Figaro, y por Toluna Harris Interactive para M6 y RTL— muestran a ​Le Pen a la ⁠cabeza en la primera vuelta y ganadora en la segunda vuelta del 2 de mayo, ‌al igual que la mayoría de las encuestas de opinión antes de ⁠la sentencia.

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Las encuestas se realizaron después de que ⁠la veterana líder de extrema derecha, de 57 años, anunciara que se presentaría a las elecciones, tras la sentencia del tribunal de apelación que la declaró culpable de haber hecho un ⁠uso indebido de fondos de la UE para pagar al personal del partido, pero ​que redujo la inhabilitación electoral, lo que le permite presentarse ‌como candidata.

Para la primera vuelta, Ifop sitúa a ‌la líder de la Reagrupamiento Nacional (RN) —partido antiinmigración y euroescéptico— en cabeza con un 36%, ⁠lo que supone una mejora respecto a los resultados del 32-34% registrados en encuestas anteriores realizadas por la misma empresa en los últimos meses. Ninguno de sus oponentes superaría, en el mejor de los casos, el 19%. La otra encuesta muestra resultados similares.

En la segunda ​vuelta, en la ‌que se enfrentan los dos candidatos más votados de la primera vuelta, ambas empresas de sondeos dan la victoria a Le Pen. Se trata de una victoria más ajustada frente al ex primer ministro Edouard Philippe, candidato de centroderecha, con un 49% en la encuesta de Harris Interactive, lo que se encuentra dentro ⁠del margen de error.

Ambas empresas de sondeos sitúan a Gabriel Attal, también ex primer ministro del presidente Emmanuel Macron, en un 45%, mientras que si se enfrentara a Le Pen Jean-Luc Mélenchon, de izquierda, perdería por un amplio margen, con apenas un tercio de los votos.

En respuesta a las encuestas, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, afirmó que Le Pen era una "candidata formidable". Los socialistas, y muchos otros partidos, consideran vergonzoso que Le Pen se presente a las elecciones a ‌pesar de su condena. Ella ha recurrido la sentencia y el máximo tribunal, la Corte de Casación, ha indicado que pretende dictar una sentencia definitiva antes de las elecciones.

Le Pen fue recibida entre vítores y abucheos al iniciar su campaña presidencial el miércoles. Mientras estrechaba manos en el mercado callejero de La Flèche, en el Valle del Loira, al oeste de Francia, algunos le ‌gritaban "¡Devuelve el dinero!" y "¡A la cárcel!", mientras que otros coreaban "¡Marine, presidenta!", una muestra de las tensiones que pueden avecinarse.

Otra encuesta, publicada el miércoles por la empresa Elabe para BFM TV, ponía de relieve ‌algunos de los retos ⁠a los que se enfrenta Le Pen. Siete de cada diez votantes no están de acuerdo con sus declaraciones de que es inocente. Y aunque ​una amplia mayoría de los votantes del RN respalda su decisión de presentarse a las elecciones, todavía hay un 32% de los votantes del RN que no lo hace.

Con información de Reuters