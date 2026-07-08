La UE prevé recortes graduales de las emisiones de CO₂ y más permisos gratuitos para la industria

El humo y el vapor se elevan desde la central eléctrica de Belchatow, la mayor central eléctrica de carbón de Europa alimentada con lignito, operada por la empresa eléctrica polaca PGE, en Kleszczow, Polonia

​La Unión Europea podría permitir que la industria emita CO₂ durante más tiempo y conceder a las empresas más derechos de emisión gratuitos, según los planes ‌elaborados por el bloque para flexibilizar ‌su sistema de comercio de derechos de emisión, según dijo este miércoles un responsable de la Comisión Europea.

• El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea es la principal política del bloque para hacer frente al cambio climático. Obliga a las centrales eléctricas, las industrias, las empresas navieras y las aerolíneas a comprar derechos de emisión cuando emiten CO₂, lo que supone un incentivo económico para contaminar lo menos ​posible.

• La Comisión propondrá ⁠una reforma del RCDE el 17 de julio.

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• La revisión tiene por objeto armonizar ‌el RCDE con el objetivo aprobado por la UE el año ⁠pasado de reducir las emisiones totales de la UE ⁠en un 90% para 2040, y responder a las preocupaciones de algunos Gobiernos de que el sistema obstaculiza la competitividad de las industrias europeas.

• La Comisión propondrá ampliar el RCDE ⁠para permitir que las empresas sigan emitiendo hasta la década de 2040, ​ha declarado el responsable de la Comisión, que ha hablado ‌bajo condición de anonimato porque los planes aún ‌no son definitivos. En su forma actual, el RCDE pondría fin a las ⁠emisiones en 2039.

• También propondrá conceder a las industrias más derechos de emisión de CO₂ gratuitos, reduciendo así su factura del RCDE, a cambio de que inviertan en la descarbonización europea, señaló el responsable.

• Esto incluirá encontrar una forma de conceder permisos de ​CO₂ gratuitos a ‌las industrias sujetas al impuesto fronterizo sobre el carbono de la UE durante más tiempo, algo que Bruselas había indicado anteriormente que tendría que cesar cuando el impuesto fronterizo se aplicara plenamente en 2034.

• La Comisión también propondrá cambios por vía rápida en las normas que determinan cuántos derechos de emisión ⁠gratuitos concede la UE a las industrias en función de la producción de calor y el consumo de combustible.

• Este plan podría otorgar a las empresas 6.000 millones de euros (6.850 millones de dólares) adicionales en derechos de emisión gratuitos, según el responsable.

• Otros cambios previstos incluyen la reducción del "factor de reducción lineal", que determina la rapidez con la que las empresas del RCDE deben reducir sus emisiones cada año. Actualmente, este factor establece que las emisiones deben ‌reducirse un 4,3% anual.

• La propuesta también exigirá a los Gobiernos nacionales que destinen una mayor parte de los ingresos que recaudan del RCDE a invertir en las industrias que asumen los costos del CO₂, explicó el responsable.

• Las propuestas se están elaborando en el seno de la Comisión Europea y aún podrían sufrir modificaciones. Una vez publicadas, deberán ser negociadas ‌y aprobadas por el Parlamento Europeo y los países de la UE, un proceso que lleva meses.

• Entre las cuestiones que aún se debaten se encuentra cómo y cuándo integrar los créditos ‌internacionales de compensación de ⁠carbono en el RCDE, señaló el responsable.

• Bruselas también tiene previsto ampliar un fondo que utiliza los ingresos procedentes de la venta de permisos ​de CO₂ para ayudar a los países más pobres de la UE en su transición hacia las energías limpias, una demanda clave de países como Polonia. (1 dólar = 0,8763 euros)

Con información de Reuters