Los ataques israelíes matan a dos personas en Gaza, según sanitarios

Unos niños observan cómo los palestinos inspeccionan el lugar donde un ataque israelí ha alcanzado una tienda de campaña en un campamento que acoge a personas desplazadas, en la ciudad de Gaza

Los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos palestinos en la Franja de ‌Gaza el martes, informaron ‌las autoridades sanitarias del territorio.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí había matado a un hombre y herido a dos niños en la zona de Mawasi, en Jan Yunis, al sur de Gaza. El ejército israelí declaró a Reuters que su objetivo era ​un miliciano de ⁠Hamás.

Más tarde, ese mismo martes, otro ataque aéreo ‌israelí impactó cerca de un campamento de ⁠tiendas de campaña donde se ⁠alojaban familias desplazadas, matando a una persona e hiriendo a otras cinco, según los servicios médicos.

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El ejército israelí no ⁠hizo comentarios inmediatos sobre este incidente.

Israel ha llevado ​a cabo repetidos ataques en Gaza ‌desde que se alcanzara el ‌pasado octubre un alto el fuego con Hamás, ⁠mediado por Estados Unidos, alegando que sus objetivos son milicianos que amenazan a sus fuerzas o que participaron en el ataque de octubre de 2023 contra ​Israel.

Hamás ha ‌acusado a Israel de violar el alto el fuego. Nikolái Mladenov, enviado de la Junta de Paz para Gaza designado por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que ambas partes ⁠han violado el acuerdo.

Desde que el alto el fuego entró en vigor hace ocho meses, más de 1.070 palestinos, muchos de ellos civiles, y cuatro soldados israelíes han perdido la vida en Gaza, según las cifras publicadas por ambas partes. Hamás no revela el número de sus ‌combatientes fallecidos.

Las tropas israelíes controlan más del 60% de Gaza y patrullan lo que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, describe como una zona de amortiguación para disuadir los ataques de Hamás. Netanyahu afirma que Israel no se ‌retirará de ese territorio.

Los devastadores bombardeos aéreos y terrestres de Israel sobre Gaza han desplazado a casi toda la población, ‌de dos ⁠millones de personas, la mayoría de las cuales vive ahora en tiendas de campaña ​o en edificios dañados en una estrecha franja costera de territorio gobernada por Hamás.

Con información de Reuters