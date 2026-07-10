Alerta absoluta en el Gobierno por lo que dijo Rial sobre Milei: "No ir más"

La irónica frase de Jorge Rial sobre Javier Milei.

La posibilidad de que la Selección Argentina celebre en la Casa Rosada si conquista el Mundial 2026 volvió a abrir el debate. En C5N, Jorge Rial y Diego Brancatelli respaldaron la idea de que el plantel visite la sede del Gobierno, aun con Javier Milei como presidente, y recordaron lo ocurrido en consagraciones anteriores.

Durante su programa, Jorge Rial analizó la posibilidad de que la Selección Argentina sea recibida en la Casa Rosada si logra el título mundial y consideró que sería el escenario natural para la celebración. "¿Va a prestar la Rosada al final? ¿Cómo es la historia?", se preguntó el conductor, antes de ironizar sobre la postura del Presidente: "¿Está dispuesto a no ir más? Porque era buen negocio".

Más allá de esa chicana, Rial sostuvo que el edificio pertenece a todos los argentinos. "A mí no me parece mal. La Casa Rosada es la casa del pueblo", afirmó. El periodista también repasó antecedentes históricos.

Recordó que tras el Mundial de 1986 el seleccionado campeón fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín, aunque "no se asomó al balcón", y que en 1990 Carlos Menem también habilitó el tradicional balcón presidencial para el subcampeón. Además, mencionó la visita de la Selección dirigida por Alejandro Sabella. Sobre la consagración de Qatar 2022, Rial señaló que la decisión de no ir a la Casa Rosada fue tomada por los propios jugadores. "En 2022 fue una decisión de la Selección no ir, más allá de que era un quilombo llegar", sostuvo.

La irónica frase de Jorge Rial sobre Javier Milei..

Diego Brancatelli apuntó contra los libertarios

En el mismo debate, Diego Brancatelli remarcó que su postura no cambió con el paso del tiempo ni con el cambio de gobierno. "Fíjense ustedes. Nosotros cinco acá sostenemos el mismo discurso. Como dijimos en 2022 'los jugadores tienen que ir' y no nos gustó cuando no fueron, ahora estamos diciendo 'aunque Milei sea el Presidente, tienen que ir a la Casa Rosada", expresó y agregó: "Yo lo que quiero saber es de qué se van a disfrazar los libertarios".