Quién es Granit Xhaka, el mejor jugador y capitán de Suiza en el Mundial 2026: dónde juega

La Selección de Suiza se enfrenta a la Argentina este sábado y una de las figuras centrales del combinado europeo es Granit Xhaka. El volante no solo es el capitán suizo, sino una pieza clave del equipo que se impone como un referente en este Mundial 2026.

Quién es Granit Xhaka, el capitán de la Selección Suiza

Granit Xhaka, de 33 años, nació en Basilea y es hijo de una familia albano-kosovar que se instaló en Suiza en 1990. Su padre, Ragip, fue preso político en la ex Yugoslavia por participar de manifestaciones estudiantiles contra el régimen comunista de Belgrado, y pasó varios años detenido.

La historia de su familia atraviesa la carrera de Granit y de su hermano mayor, Taulant, quien decidió representar a la selección de Albania mientras Granit viste la camiseta suiza. La tensión identitaria quedó expuesta en 2018, cuando el festejo de un gol ante Serbia —imitando el águila bicéfala albanesa— le costó una multa de la FIFA.

Durante su carrera, Xhaka fue campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania con el club Leverkusen, pero sorprendió al elegir Sunderland en 2025, un club recién ascendido a la Premier League, en lugar de sumarse a las salidas de élite.

La polémica que envolvió a Xhaka durante el Mundial 2026

El capitán suizo logró destacarse en el Mundial 2026, incluso en la fase de grupos hizo un gol y alcanzó una marca que solo tenía su compatriota Xherdan Shaqiri: convertir en tres Copas del Mundo distintas (Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Norteamérica 2026).

Granit Xhaka juega actualmente en el Sunderland

Sin embargo, su estreno en este Mundial no fue sencillo puertas adentro. Tras el empate inicial, Xhaka apuntó públicamente contra la falta de disciplina de sus compañeros, lo que generó ruido en la prensa suiza sobre un supuesto clima incómodo en la concentración.

Lejos de quebrarse o mostrar un mal desempeño, el equipo respondió en la cancha: goleada a Bosnia y Herzegovina, triunfo ante el local Canadá y eliminación de Argelia en los octavos, con Xhaka como capitán.

La posibilidad de pasarse al Chelsea

Según Transfermarkt, el valor de Xhaka en el mercado actual ronda los 8 millones de euros, cifra muy por debajo de los cerca de 17,5 millones de libras que pagó Sunderland por su ficha

Ahora Chelsea insiste con una oferta por encima de los 10 millones de libras, en una operación que podría reunirlo con Xabi Alonso, su exentrenador en Leverkusen. Con 150 partidos disputados con la camiseta suiza, Xhaka ya piensa en su futuro, aunque antes quiere seguir soñando en grande con Suiza en este Mundial.