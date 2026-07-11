Quién es la hermana de Erling Haaland: así es Grabielle y el curioso parecido que tienen

Erling Haaland y su familia.

Erling Haaland volvió a ser una de las grandes figuras del Mundial 2026 por su poder goleador y al protagonismo que mantiene con la selección de Noruega. En la antesala del cruce frente a Inglaterra por los cuartos de final, el delantero del Manchester City concentra buena parte de las expectativas de un país que sueña con hacer historia en la Copa del Mundo.

Pero en las últimas horas, el nombre Haaland trascendió el fútbol por un motivo inesperado. Su hermana, Gabrielle Braut Haaland, fue tendencia luego de aparecer en las tribunas alentando al goleador. Las imágenes se viralizaron rápidamente y miles de usuarios quedaron impactados por el enorme parecido físico que comparte con el atacante noruego.

Quién es Gabrielle Braut Haaland

Gabrielle Braut Haaland es la hermana de Erling Haaland y, al igual que el delantero, creció en una familia con una fuerte tradición deportiva. Es hija de Alf-Inge Haaland, exfutbolista con paso por la Premier League, y de Gry Marita Braut, una destacada exatleta especializada en heptatlón. Ese entorno marcó la infancia de los hermanos Haaland y ayudó a forjar el vínculo que mantienen hasta la actualidad.

A diferencia de Erling, Gabrielle eligió mantenerse alejada de la exposición pública. No suele ocupar titulares ni participar del mundo del fútbol profesional, aunque acompaña de cerca la carrera de su hermano y suele estar presente en los compromisos más importantes de la selección noruega.

El parecido entre Gabrielle y Erling Haaland que revolucionó las redes

La repercusión comenzó cuando la transmisión oficial enfocó a Gabrielle durante uno de los partidos de Noruega en el Mundial 2026. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y despertaron cientos de comentarios de fanáticos sorprendidos por el extraordinario parecido entre ambos.

Muchos usuarios la definieron como la "versión femenina" de Erling Haaland, mientras que otros aseguraron que parecen "dos gotas de agua". El color de cabello, los rasgos faciales y las expresiones fueron algunos de los aspectos más mencionados por quienes reaccionaron a las imágenes.

La hermana de Erling Haaland.

La familia detrás de una de las grandes estrellas del fútbol

Si bien Erling Haaland es una de las máximas figuras del fútbol mundial, siempre destacó la importancia de su familia en su desarrollo personal y deportivo. El legado de su padre como futbolista profesional y el pasado de su madre como atleta de alto rendimiento fueron determinantes en una formación marcada por la disciplina y el deporte desde muy temprana edad.

Ahora, mientras Noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, el apellido Haaland vuelve a ocupar el centro de la escena. Esta vez no solo por los goles de Erling, sino también por la inesperada popularidad que alcanzó Gabrielle.