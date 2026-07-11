Messi o Cristiano Ronaldo: quién tiene más Balones de Oro en la historia

Una de las grandes rivalidades del fútbol es la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Su comparación todavía genera debate, no solo por el Mundial 2026, sino por ser de los mejores futbolistas del mundo. Si bien ya no compiten en Barcelona y el Real Madrid, la pregunta de cuál de los dos ganó más veces el Balón de Oro todavía genera curiosidad.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: quién tiene más Balones de Oro

Lo cierto es que el astro argentino, hoy jugador del Inter Miami, es el jugador con más Balones de Oro en toda la historia del premio: ocho en total. Los conquistó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El último lo consiguió tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 que lo consolidó como una leyenda sin comparación en este rubro.

Messi tiene más Balones de Oro que Ronaldo, ya que acumula 8 premios

Y es que es un título que Ronaldo jamás pudo ganar con su país, ya que quedó eliminado en octavos de final contra España durante el Mundial 2026, la última Copa del Mundo que CR jugó junto a su selección.

Por su parte, Ronaldo obtuvo cinco Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. El portugués abrió el capítulo de esta rivalidad en 2008, cuando todavía vestía la camiseta del Manchester United, y repartió sus otros cuatro premios entre su etapa dorada en el Real Madrid.

Qué otros jugadores le disputaron los Balones de Oro a Messi y a Ronaldo

La cuenta final deja a Messi con una ventaja clara de tres Balones de Oro sobre Cristiano Ronaldo. Entre 2008 y 2023, ambos futbolistas se repartieron trece de las ediciones del galardón, dejando muy pocos espacios para otros candidatos como Luka Modric (2018) o Karim Benzema (2022), los únicos que lograron cortar la seguidillas de premios de la dupla en ese período.

Messi obtuvo su último Balón del Oro en 2023, tras consagrarse campeón del mundo con Argentina

En 2024, el Balón de Oro quedó en manos de Rodri y en la edición 2025 el premio fue para Ousmane Dembélé del PSG, por lo que ninguno de los dos históricos sumó nuevas estatuillas en las últimas dos ceremonias.

Aun así, tanto Messi como Cristiano se mantienen como los máximos ganadores de la historia del trofeo que entrega France Football, el argentino con una diferencia de tres premios.