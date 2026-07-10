El actor Anthony Hopkins firma un contrato discográfico como compositor

94ª entrega de los Premios Óscar - Llegada a Hollywood

Anthony ​Hopkins, dos veces ganador del Óscar, lanzó el viernes su primer sencillo de música clásica tras firmar ‌un contrato discográfico como ‌compositor.

"Bracken Road" forma parte de su próximo álbum "Life is a Dream", una recopilación de obras orquestales compuestas a lo largo de seis décadas, "que revela a un compositor cuya música comparte la misma profundidad emocional y capacidad narrativa que definen su carrera cinematográfica", según ha declarado el ​sello Decca Classics.

El ⁠actor de 88 años, nacido en Gales, que ganó ‌los premios Óscar por sus interpretaciones en "El ⁠silencio de los inocentes" y "El padre", ⁠aprendió a tocar el piano a los cuatro años y, ya de adolescente, en la década de 1950, comenzó a ⁠componer música para obras de teatro locales.

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"La música ​fue mi primer anhelo, mi primer deseo", ‌afirmó Hopkins en un comunicado. "Llevo ‌componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas ⁠me han acompañado durante décadas y sigo volviendo a ellas".

"Life is a Dream", que sale a la venta el 21 de agosto, recoge obras que Hopkins compuso ​en diferentes ‌etapas de su vida, inspiradas en su infancia, sus seres queridos y su Gales natal.

La interpretación corre a cargo del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, ganador de un premio Grammy, y ⁠de la Philharmonia Orchestra.

"Ha sido un auténtico privilegio colaborar con la distinguida Philharmonia Orchestra y con los virtuosos solistas, el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo", afirmó Hopkins.

"Mi más sincero agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuyo talento artístico es parte integral de este viaje musical. Con ‌la elegante precisión de su batuta, ha transformado cada nota dotándola de un significado profundo e imborrable, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente personal".

Inspirado por el paisaje que rodeaba la casa ‌de su infancia, Hopkins compuso "Bracken Road" en 1963, cuando era un joven actor en el teatro Liverpool Playhouse, improvisando al piano ‌antes de los ⁠ensayos.

Otro tema, "My Fatherland", también rinde homenaje a Gales, mientras que otras piezas se inspiran en ​sus seres queridos y en "el cine que cautivó su imaginación por primera vez", según Decca Classics.

Con información de Reuters