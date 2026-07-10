Maquillaje natural para mujeres de 50 años o más: muy fácil y apto para principiantes.

Hay una rutina de maquillaje muy sencilla para mujeres de 50 años o más que podés hacer en casa en pocos pasos. Mari Kowskaya, maquilladora y creadora de contenido beauty, explicó en detalle cuál es el paso a paso que se debe seguir y dio sus mejores trucos de maquillaje para un resultado armonioso y natural.

"Si tienes más de 50 años y estás aprendiendo a maquillarte poco a poco, ficha estos cinco básicos para elevar tus looks", explica. Estos tips te van a ayudar a que tu piel se vea mucho más pareja, prolija e iluminada, sin necesidad de ponerte tanta cantidad de producto en la piel.

Maquillaje básico natural para mujeres +50: el paso a paso

Paso 1: prebase sombras

Este paso es muy importante en pieles maduras que tienden a tener el párpado más encapotado y con pliegues, explica la maquilladora. Aplicate un poquito de corrector de ojeras en los párpados y desparramalo con los dedos.

Paso 2: bronceador

Añadí un poco de bronzer a tu piel con una brocha. Colocá en la parte alta de los pómulos, frente y nariz. Además, recomienda colocarlo como sobra de ojos, para darle un toque de dimensión a la mirada.

Paso 3: lápiz marrón y beige para ojos

"Al bronzer puesto a modo de sombra en el párpado móvil, le vamos a añadir dos lápices, un marrón y un beige. Con el marrón vamos a marcar la línea de las pestañas (arriba y abajo) con una rayita hasta la mitad, que vamos a difuminar. Con esto vamos a enmarcar la mirada y realzar nuestras pestañas", explica. Luego, hacé una línea beige sobre la línea de agua para abrir la mirada y que no parezca cansada.

Paso 4: base ligera

Si querés usar base, elegí una bien ligera que sea fácil de extender e integrar. Ponete poquita cantidad en los dedos y esparcila para un acabado bien natural.

Paso 5: lápiz de cejas

Pintar un poquito las cejas con un color que sea de tu mismo color de ceja suele armonizar mucho las facciones. Es ideal para un look mucho más prolijo. ¡Listo!