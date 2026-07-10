Cámara Baja del Parlamento alemán aprueba reforma del sistema sanitario destinada a contener costos

Imagen de archivo del Reichstag, sede de la Cámara baja del Parlamento, el Bundestag, en Berlín, Alemania.

Por Andreas Rinke y ​Maria Martinez

BERLÍN, 10 jul (Reuters) - La Cámara baja del Parlamento alemán aprobó el viernes un proyecto de ley destinado ‌a contener los costos ‌de los seguros médicos, a pesar de las feroces críticas de las empresas farmacéuticas, que afirman que unas medidas de fijación de precios más estrictas podrían mermar sus beneficios y disuadir la inversión.

El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara alta, que representa a los estados federados de Alemania, ​donde fuentes conocedoras del ⁠asunto indicaron a Reuters que es probable que se ‌apruebe. Si no se consigue la mayoría en ⁠el Bundesrat, la legislación podría remitirse ⁠a una comisión de mediación.

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Contener los costos del seguro médico, que comparten trabajadores y empresarios, es un elemento clave del esfuerzo ⁠del canciller Friedrich Merz por reactivar la economía alemana ​mediante la reducción de las cargas financieras ‌y administrativas que pesan sobre las ‌empresas.

"Tras años de aumento de las cotizaciones al seguro ⁠médico, por fin hemos sentado las bases para la estabilidad financiera del sistema de seguro médico obligatorio", declaró la ministra de Salud, Nina Warken.

El sistema da cobertura a la mayor ​parte de ‌la población y se financia sobre todo a través de las cotizaciones salariales, que se reparten entre empleados y empleadores.

A medida que aumentan los costos, el incremento de las tasas de cotización eleva los costos ⁠laborales para las empresas y reduce el salario neto de los trabajadores, lo que convierte la financiación de la asistencia sanitaria en una cuestión tanto económica como política.

"En resumen: no estamos recortando en todo el sistema, sino limitando los futuros aumentos a la evolución de la economía en general", explicó Warken. "Esa es una forma ‌responsable de gestionar el dinero de las cotizaciones de los asegurados".

"La ley, en su forma actual, se convertirá en un bumerán político", afirmó Wolfgang Grosse Entrup, presidente de la asociación alemana de la industria química VCI. "En una fase económicamente difícil, se está ‌poniendo deliberadamente en riesgo la competitividad de Alemania como centro farmacéutico porque el miedo a unas reformas auténticas del Estado del bienestar ‌es demasiado grande".

La ⁠farmacéutica alemana Merck KGaA calificó la legislación de "duro golpe para el sector farmacéutico alemán", ya que "pone en ​peligro la atención a los pacientes, perjudica el desarrollo de nuevos medicamentos y debilita la posición de Alemania como centro de innovación".

(Reporte adicional de Maggie Fick; editado en español por Carlos Serrano)