Muchova derrota a Gauff en un ajustado partido y jugará por vez primera la final de Wimbledon

Wimbledon

Karolina Muchova puso fin a la gran marcha de Coco Gauff en el torneo de Wimbledon de este año, tras ‌salvar un punto de partido ‌para derrotar a la estadounidense en un emocionante encuentro que terminó 6-2, 1-6 y 7-6 (12-10), manteniendo así vivas las esperanzas de lograr, por primera vez, una final entre dos checas en un Grand Slam.

Dado que su compatriota Linda Noskova se enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk en la segunda semifinal del jueves, el pase de Muchova ​a la final significa ⁠que podría haber una tercera checa en cuatro años alzando el ‌Venus Rosewater Dish, tras los triunfos de Marketa Vondrousova ⁠en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Nadie ⁠habría imaginado que Muchova es alérgica al césped y que necesita "muchas pastillas, sprays y colirios" solo para pisar la pista de hierba más ⁠famosa del tenis.

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Mientras los espectadores luchaban por mantenerse frescos en ​el abrasador ambiente que se respiraba en la ‌pista central, la variada gama de ‌golpes de Muchova brilló con fuerza al romper el servicio de ⁠Gauff en el tercer y quinto juego. Un "ace" a 178 kms/h sentenció el set a favor de la checa.

Sin embargo, nadie puede acusar a Gauff de tirar la toalla cuando las cosas se ponen ​difíciles, ni ‌siquiera de tomar el camino fácil, ya que sobrevivió a cuatro partidos consecutivos a tres sets para llegar a las semifinales y, una vez más, estaba dispuesta a darlo todo hasta el final.

Tras no aprovechar ninguna de sus primeras ⁠ocho oportunidades de break, la séptima cabeza de serie del torneo logró finalmente romper el servicio de su rival en la novena para ponerse 3-1 por delante.

Otro break para poner el 5-1 en el marcador hizo que su madre se emocionara en el palco de las jugadoras y, un juego más tarde, el marcador estaba empatado.

Tras dos sets muy desiguales, ambas jugadoras ‌hicieron gala de su gran capacidad para golpear la pelota, con feroces derechas e impresionantes tiros de revés, mientras se enfrentaban cara a cara en un decisivo y cautivador tercer parcial.

Gauff tuvo dos oportunidades de romper el servicio para ponerse 5-4 arriba, pero Muchova, décima cabeza de serie, ‌logró zafarse de ese aprieto y ya no hubo quien la detuviera.

Lo dio todo en un tie-break de infarto, incluyendo una espectacular volea en picado ‌y un globo ⁠que le valió su primer punto de partido.

Aunque desperdició ese punto, no cometió ningún error en el segundo ​y alzó los brazos en señal de victoria tras ver cómo la estadounidense enviaba una derecha a la red, poniendo fin a este emocionante partido de 2 horas y 35 minutos.

(Editado en español por Carlos Serrano)