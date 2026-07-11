Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que podés aprovechar durante el fin de semana largo

En pleno invierno y de cara al fin de semana largo, los usuarios bonaerenses buscan alternativas para cuidar el bolsillo. Para acompañar esta necesidad, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene vigentes durante julio una serie de descuentos estratégicos que permiten alcanzar ahorros de hasta el 40%. Con estas promociones, la banca pública provincial apunta a sostener e impulsar el consumo de sus más de 10 millones de usuarios habituales, brindando un alivio económico directo en rubros esenciales y de esparcimiento.

Entre las principales novedades de este mes se destaca un incremento en los montos de devolución para dos de los rubros más demandados por los clientes de la aplicación: la gastronomía y las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio. El aumento en los topes de reintegro busca dar mayor margen de ahorro justo en la previa de las vacaciones de invierno.

El listado completo de beneficios para todo el mes de julio

Durante el transcurso del mes, los clientes del Banco Provincia pueden acceder a una variada grilla de reintegros utilizando la modalidad de pago a través de la aplicación:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000.

40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000. Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con un nuevo tope que se elevó a $10.000 por semana.

25% de descuento todos los días, con un nuevo tope que se elevó a $10.000 por semana. Locales FULL de YPF: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope que también subió a $10.000 por fin de semana.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope que también subió a $10.000 por fin de semana. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, con el beneficio de no tener límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, con el beneficio de no tener límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.

Qué promociones quedan activas durante el fin de semana largo

Para quienes aprovechen los días de descanso para pasear, viajar por la provincia o resolver compras hogareñas, el sábado y el domingo se concentrarán los beneficios más buscados. Durante estas jornadas continuarán activos los descuentos en ferias y mercados bonaerenses (40% de rebaja), la compra de garrafas (40%), y las promociones diarias en marcas destacadas (30%).

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos este fin de semana.

A esto se le sumará el impacto directo de los rubros ideales para las miniescapadas: los restaurantes y locales de gastronomía con su 25% de descuento, y las paradas técnicas en las tiendas FULL de YPF, que operan con el 25% de ahorro exclusivo para los días sábados y domingos.

Financiación: el beneficio extra con tarjeta de crédito

Más allá de los reintegros directos por pagos con saldo en cuenta o QR, la entidad financiera sumó una alternativa para consumos de mayor volumen. Aquellos usuarios que tengan sus tarjetas de crédito asociadas a la aplicación de Cuenta DNI podrán realizar pagos sin contacto (contactless) y financiar sus compras en hasta tres cuotas sin interés. Esta opción de financiamiento está habilitada en comercios adheridos de diversos sectores, quedando exceptuados únicamente los locales pertenecientes al rubro de alimentos.