Milei confirmó su nueva gira presidencial y viajará a Brasil para ver a Flavio Bolsonaro

En una reciente entrevista con Radio NOW, Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio viajará a San Pablo para ser parte del acto en el que Flavio Bolsonaro será ungido como candidato presidencial de la derecha brasileña y luego visitará al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia.

Un día después, inaugurará la Exposición Rural 2026, que se retrasará para que pueda estar presente Milei. Pero la gira no terminará ahí, sino que luego irá a Perú y Colombia para participar de las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, respectivamente.

Además, Milei confirmó que luego visitará al ecuatoriano Daniel Noboa, con quien tiene acuerdos pendientes de firma.