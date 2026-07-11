Javier Milei confirmó en una reciente entrevista la gira presidencial que tendrá a fines de julio, que incluirá un viaje a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro como candidato a Presidente del país vecino. Además, encabezará la inauguración de La Rural 2026, luego irá a Perú, Colombia y Ecuador. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei confirmó su nueva gira presidencial y viajará a Brasil para ver a Flavio Bolsonaro
El Presidente confirmó su próxima gira que incluirá Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Además, inaugurará la Exposición Rural 2026.
Hace 1 hora
Milei viajará a Brasil para darle su apoyo a Flavio Bolsonaro
En una reciente entrevista con Radio NOW, Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio viajará a San Pablo para ser parte del acto en el que Flavio Bolsonaro será ungido como candidato presidencial de la derecha brasileña y luego visitará al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia.
Un día después, inaugurará la Exposición Rural 2026, que se retrasará para que pueda estar presente Milei. Pero la gira no terminará ahí, sino que luego irá a Perú y Colombia para participar de las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, respectivamente.
Además, Milei confirmó que luego visitará al ecuatoriano Daniel Noboa, con quien tiene acuerdos pendientes de firma.
Hace 1 hora
Villarruel prometió apoyo a un proyecto que está afuera de la agenda de Milei
En el marco de su agenda por Tucumán, la vicepresidenta anunció a productores azucareros que respaldará una iniciativa que el gobierno del Presidente no puso como su prioridad para la agenda oficialista en el Congreso.
El 9 de Julio marcó un nuevo episodio de la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Si bien compartieron la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, estuvieron separados y con agendas diferenciadas. La Vicepresidenta se quedó en la provincia, donde, entre otras actividades, se reunió con las autoridades del Ingenio La Florida. En ese marco, la titular del Senado prometió apoyar una iniciativa que el gobierno del Presidente no puso como su prioridad para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.
Hace 2 horas
La geografía económica de Milei: inversiones concentradas e interior cada más desigual
El petróleo y la minería concentran casi todas las grandes inversiones, mientras actividades que sostienen empleo y producción en cientos de localidades atraviesan una crisis de competitividad que redefine la geografía económica argentina. Especialistas advierten sobre un cambio en el mapa productivo y territorial del país.
El nuevo mapa económico que está dejando el gobierno de Javier Milei se estructura en base a dividir, cada vez más, al país. El patrón de crecimiento que emerge concentra la inversión en actividades extractivas mientras se debilitan sectores clave como las economías locale. Lejos de ser una crisis sectorial aislada, especialistas advierten por una reorganización del territorio argentino: mientras las inversiones se concentran en un puñado de enclaves vinculados al petróleo y la minería, buena parte de las actividades productivas que sostienen el empleo y el entramado económico en todo el país enfrentan una pérdida de competitividad que se traduce en menos producción, cierre de empresas y deterioro laboral.
Hace 2 horas
Los tres peores meses de Milei, blindar a Bullrich como su vice y el 65% en contra
En el Gobierno creen que se superó el peor trimestre que tuvieron los libertarios desde diciembre 2023. La furia de Milei, su irascibilidad y los ataques de abril a junio por el caso Adorni que aún sigue dañando a la Rosada. Ahora, buscan convencer a Bullrich para que sea la compañera de fórmula con el objetivo, difícil, de lograr la reelección.
"No se puede hablar con él. Te grita. No responde cuando le planteás lo de Adorni. Te cambia de tema. Está imposible". Es una de las frases de una fuente que habla con Javier Milei asiduamente y le relató a El Destape el calvario desde abril hasta junio. El trato con el Presidente fue imposible de parte de quienes los rodean y de sus colaboradores.
Hace 14 horas
Argentina y el Escudo de las Américas pidieron respetar la transición en Colombia
Argentina y otros 12 países reclamaron respetar los resultados de las elecciones en Colombia. El comunicado pidió garantizar una transición democrática y pacífica.
Hace 15 horas
Milei sigue hundiendo el negocio de las economías regionales
Según Coninagro, las principales actividades afectadas durante mayo fueron la yerba mate, el arroz, hortalizas, maní, mandioca y la producción láctea, hortalizas, vino y mosto.
Hace 16 horas
El centro busca activar Diputados con un proyecto de "rescate a las Pymes"
El texto, redactado por Nicolás Massot con firmas de legisladores de Provincias Unidas y otros bloques, busca darle actividad, antes del receso, a la Cámara baja, que se había movido al compás de la caída del ya renunciado Manuel Adorni.
Hace 19 horas
La insólita defensa de Milei a las importaciones: "Solo comeríamos dulce de leche"
En la previa al partido de Argentina y Suiza por el Mundial 2026, el Presidente esbozó un confuso argumento en el que despreció la producción nacional.
Javier Milei comparó a Argentina con Suiza e hizo una insólita defensa de las importaciones.
Hace 20 horas
La batalla cultural juega el Mundial 2026
Los comunicadores oficiales y paraoficiales del Gobierno buscan convertir a la selección en un emblema de la guerra cultural de Javier Milei. Mientras amplifican discursos racistas e islamófobos, la conversación global empieza a consolidar una imagen de la Argentina asociada al odio racial.
Hace 20 horas
Kicillof se posiciona como el líder de la oposición y tiene mejor imagen que CFK
La consultora Casa Tres posiciona a Axel Kicillof como el principal opositor a Javier Milei. La diferencia de dos dígitos que le saca a Cristina Fernández.
Hace 20 horas
La caída del consumo alcanzó al negocio de los alfajores premium
La fabricante Alfajores Baltazar, dueña de la marca Alfa Pampa, inició un proceso de concurso preventivo luego de atribuir su crisis a la fuerte baja de las ventas durante 2025, el elevado costo del financiamiento y el endeudamiento acumulado.
Hace 21 horas
Encuesta revela la peor noticia para Milei por el mundial y la Selección Argentina
El Gobierno Nacional intentó manipular el mundial para atacar al peronismo y pegarse a las figuras de la Selección, pero un sondeo revela que la jugada le salió mal.
Hace 21 horas
Crece la tensión en Fate: el SUTNA denunció provocaciones de la empresa antes de audiencia
El sindicato del neumático acusó a la empresa de intentar profundizar del conflicto mediante el ingreso de camiones y personal a la planta cuando se aproxima una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense y la definición de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el lock-out.
Hace 23 horas
Rutas al límite: advierten que el abandono de Milei amenaza las vacaciones de invierno
La Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció una caída histórica de la inversión, la pérdida de personal especializado y la falta de mantenimiento en corredores estratégicos del país.
Se multiplican los siniestros por el mal estado de la rutas nacionales. (Imagen generada con IA)
09:33 | 10/07/2026
Milei viaja a Brasil por Bolsonaro y refuerza su alianza con la ultraderecha regional
El Presidente participará el 25 de julio de un acto en San Pablo junto a Flavio Bolsonaro y se reunirá con Jair Bolsonaro en Brasilia.
07:39 | 10/07/2026
Karina Milei mira al 2027 de la Ciudad y convoca a su tropa porteña
La titular de LLA nacional convocó a los legisladores porteños del mileismo para comenzar a delinear la estrategia con miras a las elecciones de jefe de gobierno.
00:15 | 10/07/2026
Un buque de guerra británico cruzó aguas argentinas cuando Milei alista su viaje a Londres
El HMS Medway pasó rumbo al Estrecho de Magallanes sin aviso previo. Tierra del Fuego denunció una “provocación inadmisible”, pero Cancillería evitó pronunciarse. El episodio coincidió con la confirmación de la visita oficial que Milei hará a Londres en octubre.