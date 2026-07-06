¿Es el último Mundial de Cristiano Ronaldo? Qué dijo el crack de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo disputa lo que podría ser su último Mundial de fútbol. (Crédito de foto: EFE)

La máxima cita del fútbol masculino en el Mundial 2026 vive horas de extrema tensión y dramatismo con el inicio de la fase de octavos de final. Uno de los platos fuertes es el juego entre España y Portugal protagonizarán hoy un nuevo y vibrante clásico ibérico que promete paralizar a los hinchas. Los reflectores, como ha ocurrido durante las últimas dos décadas, apuntan de manera unánime hacia la figura de Cristiano Ronaldo.

Para el atacante portugués, el choque frente a la Roja no representa una instancia más, sino el examen definitivo para sostener con vida el gran sueño de su carrera, en un clima donde el debate sobre su vigencia y su retiro de la selección nacional acapara toda la atención mediática.

Cristiano Ronaldo: "¿Mi último Mundial? Que no sea mi último partido"

En la antesala de este trascendental partido, el astro de 41 años brindó una conferencia de prensa que dejó títulos resonantes y un picante cruce con un periodista brasileño. Al notar la presencia de un cronista crítico en la sala, el delantero disparó con firmeza: “Te reto a hacer una buena pregunta, sé que no te gusto”. Tras ser consultado sobre las dificultades de afrontar la Copa del Mundo con su edad, el luso no esquivó el bulto y terminó confirmando lo que el mundo sospechaba, revelando que transita sus últimas funciones en este torneo.

"Que sea mi último Mundial, va a ser mi último Mundial... Disfrutaré día a día", confesó de manera directa. No obstante, fiel a su inquebrantable mentalidad ganadora, matizó con ironía de cara al duelo de octavos: "Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más".

Cristiano Ronaldo se ha rodeado de goles y polémicas en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AP)

Polémicas y aciertos de Cristiano en el Mundial 2026

En lo estrictamente futbolístico, el desempeño de Cristiano a lo largo de la fase de grupos ha despertado intensas polémicas, aunque sus estadísticas están vigentes. Hasta el momento, el atacante acumula tres goles en lo que va de la competencia, una cifra que defendió con orgullo frente a quienes cuestionan su titularidad.

Sin embargo, su camino en esta Copa del Mundo también estuvo marcado por la controversia disciplinaria: el atacante protagonizó una polémica acción que pudo costarle muy caro al conjunto luso, pero recibió un beneficio clave cuando la FIFA decidió perdonarle una tarjeta roja directa en las eliminatorias mundialistas, permitiéndole jugar el Mundial desde el inicio. Con la fortuna de su lado, el goleador intentará agigantar su leyenda frente a España, buscando estirar el desenlace de su última aventura mundialista.