Director AIE insta a UE a reconsiderar su oposición a nuevas perforaciones petroleras en el Ártico

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo de la Agencia Internacional de Energía en París

El director de la Agencia Internacional de la Energía instó a la UE a que ‌reconsidere su oposición a ‌nuevas exploraciones de petróleo y gas en el Ártico, mientras Europa trata de garantizar su suministro energético futuro.

La Unión Europea apoya actualmente la prohibición de nuevas perforaciones en el Ártico por motivos medioambientales, pero está considerando revisar su política en respuesta a las preocupaciones sobre ​la seguridad energética.

El ⁠bloque ya se enfrenta a peticiones de Noruega -gran ‌parte de cuyo territorio terrestre y marítimo se ⁠encuentra en el Ártico- para ⁠que retire su apoyo a una moratoria sobre nuevas perforaciones de petróleo y gas en el Ártico.

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"Apoyo que la ⁠Comisión examine muy detenidamente esta cuestión, porque es ​extremadamente importante para la seguridad energética ‌europea", dijo el jueves a ‌periodistas en Bruselas el director ejecutivo de la AIE, ⁠Fatih Birol.

"El mundo necesita cada gota de petróleo de Noruega", añadió, al tiempo que describió al país como un proveedor de confianza que "no utilizará la energía ​como arma".

Noruega ‌es el mayor proveedor de gas de Europa, pero no es miembro de la UE.

Dado que muchos yacimientos de gas están envejeciendo, se prevé que la producción noruega disminuya en la década ⁠de 2030, a menos que empresas como Equinor realicen nuevos descubrimientos fuera de las zonas ya explotadas.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, dijo a periodistas en el mismo acto en Bruselas que la agitación de los mercados energéticos provocada por la guerra de Irán ponía de relieve ‌la necesidad de que Noruega mantuviera sus niveles de producción.

"Por supuesto, hay preocupaciones medioambientales que debemos tener en cuenta, y Noruega lo está haciendo", afirmó. "Pero decir que no, que no debería haber exploración de petróleo y gas en ‌el Ártico, no tiene sentido para Noruega".

Quienes se oponen a que la UE levante su prohibición afirman que los nuevos proyectos ‌de combustibles ⁠fósiles en el Ártico tardarían más de una década en entrar en funcionamiento, lo que ​los haría ineficaces para hacer frente a los actuales problemas energéticos de Europa.

Con información de Reuters