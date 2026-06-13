Xhaka espera que Suiza viva su mejor Mundial y pide disfrutar el momento

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso internacional: Suiza contra Australia

Suiza está deseando dar inicio a su andadura frente a Qatar y aspira a cuajar su ‌mejor Mundial hasta la ‌fecha, pero los jugadores deben asegurarse de disfrutar del momento, dijo el viernes el capitán Granit Xhaka.

Xhaka, que disputa su cuarto Mundial, dijo que los suizos están seguros de sí mismos y "ansiosos como nunca", y que lo darán todo para conseguir la victoria contra los bicampeones asiáticos el sábado en Santa Clara.

"En ​el fútbol siempre hablamos ⁠de cuestiones tácticas, pero también hay que disfrutar del momento ‌y creo que eso es una de las ⁠cosas más importantes en el fútbol, ⁠que salgas al campo y te sientas libre", dijo Xhaka en rueda de prensa.

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"Solo queremos dar lo mejor de nosotros mismos mañana. ⁠Queremos rendir por Suiza, por nuestras familias. Mañana daremos ​el primer gran paso. Este va a ‌ser el mejor Mundial."

"Ahora estamos impacientes", ‌añadió. "Estamos preparados y listos. Estamos preparados físicamente, estamos preparados mentalmente."

Suiza ⁠disputa su sexto Mundial consecutivo, una hazaña que en Europa solo igualan Francia, España, Inglaterra, Portugal y Alemania.

Pero, a diferencia de esas selecciones, los suizos tienen poco que mostrar, ya que ​han caído ‌en octavos de final en cinco de sus últimas seis participaciones, y su última aparición en cuartos de final se remonta a 1954.

Una victoria contra Qatar les situaría en cabeza del Grupo B, por delante de Bosnia ⁠y de la coanfitriona Canadá, que empataron 1-1 el viernes.

LECCIONES APRENDIDAS

Xhaka, de 33 años, es el eje del equipo suizo y el jugador con más partidos internacionales en la historia del país.

Se espera que supere la marca de los 150 partidos internacionales en el Mundial y, el sábado, tanto él como el defensa Ricardo Rodríguez, si ‌son convocados, establecerán un récord nacional de 13 participaciones en el torneo.

El seleccionador Murat Yakin afirmó que su actual plantilla tiene lo necesario para rendir bien en el Mundial y que su objetivo es llevar la iniciativa del partido ante Qatar desde el principio.

Yakin ‌considera que su plantilla, de la que 17 miembros participaron en el último Mundial, había aprendido mucho de aquel torneo, del que quedaron eliminados ‌en octavos ⁠de final tras caer por 6-1 ante Portugal.

"Dos tercios de los jugadores de mi equipo ya han ​disputado un gran torneo", dijo Yakin. "Hemos aprendido la lección del pasado. Ahora, cuatro años después, tenemos más experiencia. Hacemos las cosas mejor".

(Redacción: Martin Petty; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)