Una famosa cantante destrozó a Javier Milei durante la marcha de Ni Una Menos: “Negacionista”

La artista argentina no dudó en apuntar contra Javier Milei durante la movilización de Ni Una Menos.

Este miércoles 3 de junio se realizó la marcha multitudinaria de Ni Una Menos que reclamó justicia por el femicidio de la menor de edad Agostina Vega, quien desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada descuartizada en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra. En este contexto, la cantante argentina Cazzu protagonizó un emotivo discurso y no dudó en arremeter contra el presidente Javier Milei.

Javier Milei criticó la figura legal del femicidio durante el Foro Económico Mundial de Davos y sostuvo: “Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

En ese sentido, la artista argentina compartió unas palabras emotivas frente a las participantes de la movilización y lejos de quedarse callada aseguró: “Hoy frente al gobierno de Javier Milei que es negacionista de la violencia patriarcal decimos ‘nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen, denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestro cuerpo contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia’. Ni Una Menos”.

La marcha de Ni Una Menos que movilizó a la Argentina

A 11 años de la primera movilización originada por el femicidio de Chiara Páez, el colectivo feminista convocó a marchar nuevamente tras los brutales crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia. Además se presentó un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género, a once años de la primera marcha originada por el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe.

Por otra parte, la movilización llegó a varios lugares del país. En Rosario, la convocatoria se realizó a las 15:30 en la plaza 25 de Mayo y en Mar del Plata, la movilización se realizó en el centro. Sin embargo, la ciudad de Córdoba fue uno de los sitios de mayor concentración para la marcha.