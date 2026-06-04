"Fue víctima de un engaño": la hipótesis que sostiene la abogada del papá de Agostina Vega

Mientras se desarrolla el último adiós a Agostina Vega, la niña de 14 años víctima de femicidio en la ciudad de Córdoba, la investigación del crimen sigue sumando datos. En los últimos minutos, la abogada del papá de la menor, Fernanda Alaniz, conversó con los medios de comunicación y adelantó algunos detalles.

"Estuvimos trabajando en la entrega del cuerpo de Agos y a posterior acompañamos a Gabriel en este momento, que es horroroso y muy triste", expresó la abogada en diálogo con TN y explicó que el velorio se dividió en dos partes: "A lo primero estuvimos nosotros y a partir de la madrugada, hasta ahora, la familia materna. Obviamente ya se sabe que no es la mejor de las relaciones, y para que puedan sentirse cómodos independientemente de que entienden que no es el momento para cuestionarse nada".

Según trascendió, en la jornada de ayer los abuelos maternos de Agostina se presentaron ante la Fiscalía y aportaron una prueba al expediente, que presuntamente sería una carta escrita recientemente por la menor. "La imagen que ellos quieren instalar de Gabriel, porque no solo dijeron lo de la carta, sino que también hablaron del contenido que relataba violencia por parte del papá, me resulta raro", expresó Alaniz.

"En primer lugar me resulta raro que una nena de 13 años haga una carta expresando su última voluntad. Hay que ver si esa carta la escribió ella o no. Que hablen del contenido de algo que han incorporado al expediente viola el secreto de sumario además. En este momento, con tanto dolor, ¿qué es lo que quieren demostrar?

Qué hipótesis maneja la abogada del papá

"Nosotros en un principio teníamos la hipótesis de que esto se trató de un engaño para aprovecharse de la integridad de Agostina y que ella se resistió y por eso se le dio muerte de la forma tan cruel que ya todos conocemos", indicó en diálogo con TN la abogada y se refirió a las versiones de "ajuste de cuentas", y de "trata de personas" que sugirieron otras personas. "La duda no la sembró mi cliente, la sembró otra persona y ella tendrá que responder ante el fiscal por qué llega a esa conclusion", sentenció.

"Hay otras teorias muy complicadas también, nosotros íbamos por un camino y ella abrió otro, bueno, tendrá que verse", sintetizó la abogada y respondió por qué no se fue directo a Barrelier en los días de búsqueda: "Se lo nombró e incorporó formalmente a la causa el día martes, con todos los datos que hoy conocemos. Yo no quiero justificar el actuar del fiscal, a ver si hizo bien o mal, las miradas están puestas sobre él y tendrá que responder ante un jury o lo que sea".

"Fuimos muy claros con la cronología de los hechos, los datos fueron dandose a cuenta gotas, ¿está bien o mal ? Yo no puedo contar mucho", sintetizó la letrada.

Se pudo haber evitado el femicidio

Ante la pregunta de si el femicidio de Agostina podría haberse evitado, la abogada expresó que "se podria haber evitado empezando por el 2025, porque este tipo no debía estar libre". Además aclaró que falta mucho por hacer en materia de prevención, y "dejar de discriminar en los adolescentes por su vida sexual e íntima porque eso lleva también a que nos oculten cosas".

En la misma línea, la abogada sentenció: "A Agostina la han matado desde hace mucho tiempo, la empiezan a matar cuando se la sacan al papá".

Por último, Alaniz se refirió a la situación de Barrelier en la cárcel: "Está en el hospital modular con medicación. No le creo que se sienta mal, porque horas después de haberle dado muerte a Agostina se lo escuchaba bien, se lo escuchaba como una persona sin remordimientos. Además se hacía el que la buscaba, no le creo nada. Ahora está cómodo, porque lo están drogando y lo tienen ahí sedado y durmiendo".