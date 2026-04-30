Por la fecha 34 se enfrentarán Betis y Real Oviedo

Real Oviedo y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 3 de mayo desde las 13:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Liga.
Así llegan Betis y Real Oviedo
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis venció por 3-2 a Girona. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo igualó 1-1 ante Villarreal en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
El último mano a mano en este certamen fue el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 50 puntos (12 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (6 PG - 10 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|5
|Betis
|50
|33
|12
|14
|7
|8
|20
|Real Oviedo
|28
|33
|6
|10
|17
|-25
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Real Sociedad: 9 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Getafe: 10 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Oviedo, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas