Racing tomó una decisión de última hora con Marcos Rojo y hay sorpresa

La propuesta inesperada de Racing a Marcos Rojo.

Hay sorpresa en Racing por la decisión que tomó el club de Avellaneda acerca del futuro de Marcos Rojo, el defensor de 36 años que quedó en el ojo de la tormenta en algunos partidos. De cara al próximo mercado de pases del fútbol argentino, la intención de la dirigencia comandada por Diego Milito es ofrecerle la continuidad hasta diciembre próximo al ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

De acuerdo con la información del cronista Tomás Dávila en ESPN, "el jugador se encuentra a gusto en la institución y con ganas de seguir". Incluso, el periodista deportivo informó que "en los próximos días su representante llegará al país para pulir detalles de la continuidad, pero hay optimismo para que se resuelva a la brevedad".

Racing le ofrece la continuidad a Rojo

Racing le ofreció a Marcos Rojo seguir hasta diciembre.

El contrato vigente del ex Selección Argentina con la "Academia" se extiende hasta el 30 de junio, aunque tiene una opción de extenderlo por seis meses si ambas partes están de acuerdo. Tanto el experimentado central zurdo como Milito y el entrenador Gustavo Costas anhelan que el zaguero pueda seguir hasta fin de año.

Por ahora, Rojo se ganó el puesto como titular en Racing por encima de Agustín García Nasso y Nazareno Colombo, sus principales competidores. El jugador quedó en el ojo de la tomenta por los encuentros ante Flamengo de Brasil (gol en contra y lesión a Santiago Sosa) y River Plate (grosero error en el 0-1 e infantil expulsión posterior). Igualmente, en el resto de los encuentros no jugó mal y al director técnico le gusta el estilo aguerrido y el liderazgo del platense en la última línea.

Los números de Rojo en Racing

18 partidos oficiales.

1172 minutos.

0 goles.

0 asistencias.

3 amonestaciones.

2 expulsiones.

0 títulos.

Damián Pizarro se va de Racing

El insólito paso del centrodelantero chileno de 21 años por Avellaneda llega a su fin rápidamente. Luego de la grave lesión de Elías Torres, la "Academia" lo contrató a préstamo hasta diciembre para que fuera el "9" suplente de Adrián "Maravilla" Martínez. No obstante, quedó demostrado por qué apenas había jugado cinco partidos en un año y medio en Europa: se lo vio demasiado lento, falto de ritmo y desconectado del resto del equipo. Todo indica que rescindirá la cesión en junio.