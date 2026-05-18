Baby Etchecopar no tuvo ningún filtro y reveló lo que Caputo no quería contar: "No"

Baby Etchecopar no tuvo ningún filtro y reveló lo que Caputo no quería contar.

En la pantalla de A24, el periodista Baby Etchecopar protagonizó un durísimo editorial contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Con ironía y crudeza, el conductor expuso la brutal realidad del mercado laboral y cuestionó la insensibilidad del Gobierno nacional ante la crisis económica.

Durante su clásico programa, el conductor analizó las consecuencias del ajuste oficialista. "Está muy bien el plan económico de este muchacho, iba a decir Cavallo. ¿Cómo se llama? Caputo", arrancó con sarcasmo.

Luego, describió la desesperación en las calles para conseguir un salario. "Porque a los ricos les va bien y la gente común consigue trabajo. Ponele que hay 10.000 tipos a la espera, este pide 1.500, no hay, el otro pide 1.400, no hay. Y alguno que está muy cagado de hambre va a laburar por 600 y rompe el mercado", relató. Para profundizar en la gravedad del asunto, el Etchecopar ilustró la postura abusiva de los empleadores ante la necesidad extrema. "Entonces el tipo dice 'si este labura por 600, ¿qué me venís a pedir aumento, boludo? Tengo 10.000 en la puerta'", sentenció.

Su bronca contra Caputo

Lejos de calmar su enojo, el periodista apuntó contra el relato de la Casa Rosada y la lectura distorsionada del titular del Palacio de Hacienda. "Caputo toma esto como... '¿Vieron la cantidad de gente en busca de trabajo?'. Es el único lugar del mundo donde se le quema la casa a un tipo y el bombero le dice 'viste, ahora estás calentito'. Estamos locos", disparó.

Baby Etchecopar no tuvo ningún filtro y reveló lo que Caputo no quería contar.

Finalmente, el periodista cerró su intervención con una respuesta fulminante para el funcionario. "Que el ministro de Economía te diga 'hay 10.000 personas en fila para un trabajo, miren cómo está el país'. No, son 10.000 personas que están en la miseria. Se quedaron sin trabajo y van a pedir trabajo", remató.