No son botas: el calzado que se impone como tendencia esta temporada otoño-invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Lejos de las botas y los borcegos, en la temporada de otoño-invierno 2026 hay un calzado que se impone y es furor: las zapatillas plateadas. Se trata de una opción llamativa que aporta estilo a los looks y que se vuelve el nuevo gran comodín del zapatero.

Las zapatillas plateadas son el nuevo "neutro" de la temporada otoño-invierno 2026

Las zapatillas plateadas se consolidaron como el "must have" de esta temporada otoño-invierno 2026 porque aportan un toque moderno y llamativo incluso a los outfits más básicos. Se trata de un calzado cómodo y versátil, clave para todos los días, ya que le suma personalidad a cualquier look y no hace falta limpiar todo el tiempo para que luzcan bien.

Las zapatillas plateadas son cómodas y suma un toque de estilo al look (Foto: Instagram/@anitadacosta)

El color plata brillante funciona como el nuevo neutro y deja atrás a las tan queridas zapatillas blancas. Las plateadas combinan perfecto con paletas frías, tonos tierra y hasta colores vibrantes, volviéndose el nuevo comodín. Inspiradas en la estética futurista y el regreso de las tendencias Y2K, este tipo de zapatillas se adaptan tanto a looks urbanos como a combinaciones más sofisticadas para el día y la noche.

Cómo combinar las zapatillas plateadas en diferentes looks

Las zapatillas plateadas vienen en diferentes versiones: desde diseños retro inspirados en el running hasta modelos más simples y formales. Si bien parecen difíciles de combinar, funcionan como un neutro y van con tonos clásicos como negro, gris, blanco y denim, pero también con prendas en bordó, chocolate o azul marino, colores muy presentes esta temporada. Algunas de las combinación que se pueden hacer son:

1. Look casual urbano

Ideal para todos los días, cómodo pero con un detalle trendy:

Zapatillas plateadas

Jean wide leg celeste

Remera blanca básica

Campera bomber negra

Cartera plateada o gris

2. Look elegante con sastrería

Una forma moderna de usar zapatillas sin perder sofisticación:

Zapatillas plateadas

Pantalón de vestir gris oscuro

Blazer oversized negro

Polera fina color beige

Accesorios plateados minimalistas

Las zapatillas plateadas son el nuevo neutro de esta temporada otoño-invierno 2026 (Foto: Pinterest)

3. Look comfy de invierno

Perfecto para días fríos con un estilo relajado y actual:

Zapatillas plateadas

Jogger de algodón gris melange

Sweater tejido oversized color crema

Tapado largo camel

Bufanda XXL en tonos neutros

4. Look con falda midi

Una combinación moderna que mezcla estilos:

Zapatillas plateadas

Falda midi satinada color chocolate

Suéter corto negro

Medias semitransparentes negras

Abrigo largo de paño

5. Look monocromático oscuro

El plateado resalta muchísimo cuando se combina con prendas oscuras: