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No son botas: el calzado que se impone como tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Se trata de una opción inspirada en la estética dosmilera que funciona como nuevo comodín, ya sea para outfits casuales como formales.

17 de mayo, 2026 | 21.52

Lejos de las botas y los borcegos, en la temporada de otoño-invierno 2026 hay un calzado que se impone y es furor: las zapatillas plateadas. Se trata de una opción llamativa que aporta estilo a los looks y que se vuelve el nuevo gran comodín del zapatero. 

Las zapatillas plateadas son el nuevo "neutro" de la temporada otoño-invierno 2026

Las zapatillas plateadas se consolidaron como el "must have" de esta temporada otoño-invierno 2026 porque aportan un toque moderno y llamativo incluso a los outfits más básicos.  Se trata de un calzado cómodo y versátil, clave para todos los días, ya que le suma personalidad a cualquier look y no hace falta limpiar todo el tiempo para que luzcan bien.

Las zapatillas plateadas son cómodas y suma un toque de estilo al look (Foto: Instagram/@anitadacosta)
 

El color plata brillante funciona como el nuevo neutro y deja atrás a las tan queridas zapatillas blancas. Las plateadas combinan perfecto con paletas frías, tonos tierra y hasta colores vibrantes, volviéndose el nuevo comodín. Inspiradas en la estética futurista y el regreso de las tendencias Y2K, este tipo de zapatillas se adaptan tanto a looks urbanos como a combinaciones más sofisticadas para el día y la noche.

Cómo combinar las zapatillas plateadas en diferentes looks

Las zapatillas plateadas vienen en diferentes versiones: desde diseños retro inspirados en el running hasta modelos más simples y formales. Si bien parecen difíciles de combinar, funcionan como un neutro y van con tonos clásicos como negro, gris, blanco y denim, pero también con prendas en bordó, chocolate o azul marino, colores muy presentes esta temporada.  Algunas de las combinación que se pueden hacer son:

1. Look casual urbano

Ideal para todos los días, cómodo pero con un detalle trendy:

  • Zapatillas plateadas
  • Jean wide leg celeste
  • Remera blanca básica
  • Campera bomber negra
  • Cartera plateada o gris

2. Look elegante con sastrería

Una forma moderna de usar zapatillas sin perder sofisticación:

  • Zapatillas plateadas
  • Pantalón de vestir gris oscuro
  • Blazer oversized negro
  • Polera fina color beige
  • Accesorios plateados minimalistas

Las zapatillas plateadas son el nuevo neutro de esta temporada otoño-invierno 2026 (Foto: Pinterest)

3. Look comfy de invierno

Perfecto para días fríos con un estilo relajado y actual:

  • Zapatillas plateadas
  • Jogger de algodón gris melange
  • Sweater tejido oversized color crema
  • Tapado largo camel
  • Bufanda XXL en tonos neutros

4. Look con falda midi

Una combinación moderna que mezcla estilos:

  • Zapatillas plateadas
  • Falda midi satinada color chocolate
  • Suéter corto negro
  • Medias semitransparentes negras
  • Abrigo largo de paño

MÁS INFO

5. Look monocromático oscuro

El plateado resalta muchísimo cuando se combina con prendas oscuras:

  • Zapatillas plateadas
  • Jean negro recto
  • Camisa negra
  • Tapado oversized gris grafito
  • Bolso estructurado negro
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