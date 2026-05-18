No son botas: el calzado que se impone como tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Lejos de las botas y los borcegos, en la temporada de otoño-invierno 2026 hay un calzado que se impone y es furor: las zapatillas plateadas. Se trata de una opción llamativa que aporta estilo a los looks y que se vuelve el nuevo gran comodín del zapatero.
Las zapatillas plateadas son el nuevo "neutro" de la temporada otoño-invierno 2026
Las zapatillas plateadas se consolidaron como el "must have" de esta temporada otoño-invierno 2026 porque aportan un toque moderno y llamativo incluso a los outfits más básicos. Se trata de un calzado cómodo y versátil, clave para todos los días, ya que le suma personalidad a cualquier look y no hace falta limpiar todo el tiempo para que luzcan bien.
El color plata brillante funciona como el nuevo neutro y deja atrás a las tan queridas zapatillas blancas. Las plateadas combinan perfecto con paletas frías, tonos tierra y hasta colores vibrantes, volviéndose el nuevo comodín. Inspiradas en la estética futurista y el regreso de las tendencias Y2K, este tipo de zapatillas se adaptan tanto a looks urbanos como a combinaciones más sofisticadas para el día y la noche.
Cómo combinar las zapatillas plateadas en diferentes looks
Las zapatillas plateadas vienen en diferentes versiones: desde diseños retro inspirados en el running hasta modelos más simples y formales. Si bien parecen difíciles de combinar, funcionan como un neutro y van con tonos clásicos como negro, gris, blanco y denim, pero también con prendas en bordó, chocolate o azul marino, colores muy presentes esta temporada. Algunas de las combinación que se pueden hacer son:
1. Look casual urbano
Ideal para todos los días, cómodo pero con un detalle trendy:
- Zapatillas plateadas
- Jean wide leg celeste
- Remera blanca básica
- Campera bomber negra
- Cartera plateada o gris
2. Look elegante con sastrería
Una forma moderna de usar zapatillas sin perder sofisticación:
- Zapatillas plateadas
- Pantalón de vestir gris oscuro
- Blazer oversized negro
- Polera fina color beige
- Accesorios plateados minimalistas
3. Look comfy de invierno
Perfecto para días fríos con un estilo relajado y actual:
- Zapatillas plateadas
- Jogger de algodón gris melange
- Sweater tejido oversized color crema
- Tapado largo camel
- Bufanda XXL en tonos neutros
4. Look con falda midi
Una combinación moderna que mezcla estilos:
- Zapatillas plateadas
- Falda midi satinada color chocolate
- Suéter corto negro
- Medias semitransparentes negras
- Abrigo largo de paño
5. Look monocromático oscuro
El plateado resalta muchísimo cuando se combina con prendas oscuras:
- Zapatillas plateadas
- Jean negro recto
- Camisa negra
- Tapado oversized gris grafito
- Bolso estructurado negro