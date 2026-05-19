Encontraron muerto a un joven en el CEAMSE de Ensenada e investigan qué pasó: la impactante hipótesis

El pasado viernes 15 de mayo, un operario del área de tratamiento del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) ubicado en Diagonal 74, Ensenada, hizo un descubrimiento trágico mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja: entre un montículo de bolsas de residuos, encontró el cuerpo sin vida de un hombre. La ambulancia confirmó el fallecimiento en el acto.

Al principio la víctima era un NN de entre 30 y 40 años. Pero al revisar sus bolsillos, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lo identificaron como Oscar Eduardo Conobbio, de 27 años. Estaba censado como persona en situación de calle en La Plata y solía frecuentar la zona de la Plaza Olazábal.

La autopsia: signos de que estaba vivo cuando lo compactaron

La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit. Los resultados de la autopsia, a los que accedió la prensa, fueron contundentes: Conobbio presentaba múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna de un camión recolector, ocho fracturas costales en el frente y siete en la espalda y una fractura importante en la base del cráneo que le provocó hemorragias en ambos oídos.

Pero el dato más escalofriante es que se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso. Fuentes judiciales explicaron a los medios que si el cuerpo hubiera sido arrojado ya muerto, un corte posterior no sangraría, porque sin latidos el corazón no bombea sangre.

Ese indicio apunta a que Conobbio todavía estaba con vida al momento de ser compactado. No se encontraron lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego, lo que refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa.

La hipótesis: se refugió en un contenedor y fue triturado

Los investigadores creen que la víctima, para resguardarse del frío, habría ingresado a un contenedor de residuos en la vía pública. Sin que los operarios lo advirtieran, el camión recolector levantó el contenedor y lo volcó en su caja, donde funciona una prensa que compacta la basura. Conobbio habría sido aplastado y luego transportado hasta el CEAMSE, donde finalmente fue hallado.

La fiscalía ordenó reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se identificaron al menos cinco recorridos operativos provenientes de La Plata. También se relevan cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata para ver los últimos movimientos de Conobbio y confirmar si efectivamente se metió en un contenedor por sus propios medios.

La investigación sigue abierta. El fiscal Petit espera las imágenes de las cámaras para establecer con precisión cómo ocurrió la tragedia. Por ahora, no hay responsables ni imputados. Todo indica que se trató de un accidente fatal, pero la Justicia no descarta ninguna posibilidad.