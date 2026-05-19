La Justicia Electoral presentó los desafíos de la Boleta Única Papel en PBA

La charla sobre la BUP en la facultad de Derecho de la UNLP

El titular del Juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla, realizó este martes una charla sobre el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP) en el país, a través del Centro de Estudios en Derecho Electoral (CEDE) que preside. La charla se realizó en la Facultad de Derecho de la UNLP, en medio de un escenario en el que la Junta Electoral bonaerense le propuso al gobierno de Axel Kicillof modificar los plazos electorales para el 2027 en caso de que el gobernador vuelva a desdoblar los comicios.

El 38% de la población argentina vive en tierra bonaerense y el año entrante afrontará una elección ejecutiva que a la fecha tiene un menú de opciones variopintas. A ello, debe sumarse que el Gobierno Nacional quiere eliminar las PASO e incorporar la categoría de “boleta completa” -que podría entenderse como boleta sábana- en la BUP. Entre las modificaciones que envió Javier Milei, el proyecto también propone presentar las categorías en filas horizontales y las agrupaciones políticas en columnas verticales. Y, en caso de simultaneidad con una elección provincial, las categorías nacionales ocuparían la parte superior de la boleta y las locales la inferior.

En ese contexto, Leandro Luppi, a cargo de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1; Lourdes Lodi, del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario; Javier Tejerizo, responsable de Capacitación Electoral de la Ciudad de Buenos Aires; y Franco Della Vella, quien forma parte del Observatorio Político y Social de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, analizaron el funcionamiento de la BUP en el país, las implicancias de volver a utilizar el mismo sistema en 2027, y qué pasó en las provincias en donde hubo elecciones desdoblado y/o concurrentes.

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En ese sentido, Luppi ponderó por encima del sistema electoral que se utilice, que “lo fundamental es la confianza y aceptación que tenga la sociedad”. El funcionario entiende que es la sociedad la que valida las elecciones: “La BUP ha venido a empoderar al elector, sobre todo porque desde la Justicia Electoral veíamos el problema de la disponibilidad de la oferta electoral en el cuarto oscuro como era la falta de boletas, la reposición de las mismas o el robo, y entonces dejaban al elector en una situación de vulnerabilidad. Eso ahora no pasa más”.

Finalmente pidió trabajar en la “accesibilidad”, sobre todo para “las personas no videntes, con disminución visual con alguna dificultad de compresión”.

Por su parte, Lourdes Lodi, del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, hizo hincapié en que la BUP debe reforzar a los partidos políticos y alertó sobre la posibilidad de incorporar la categoría de “boleta completa”. ”La BUP no debe generar debilidad en los partidos políticos; el desafío está en sostener diseños que contribuyan al fortalecimiento de los mismos para que el elector elija”, señaló.

El semáforo que realizó el Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario

El tercer orador, Javier Tejerizo, responsable de Capacitación Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a los diferentes comicios que se llevaron en CABA y recordó que en su distritos “los desafíos electorales que se vienen ya fueron estudiados”, debido a que la BUP y la Boleta Electrónica ya se han utilizado. Franco Della Vella, del Observatorio Político y Social de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, advirtió que “la distribución entre votos nulos y blancos cambia significativamente entre los distritos”. Es decir, dejó abierto un escenario a estudiar que hace foco en cada ciudad bonaerense y en el comportamiento del electorado en cada una de ellas.

De esta manera señaló que en las 8 provincias en donde se votaron senadores y diputados, “se duplicó y hasta triplicó el voto en blanco”, en la categoría de diputados, ya que era “la segunda categoría” que aparecía en la BUP. Es decir, el desconocimiento de tener que hacer dos marcas por parte del elector también influyó. Por eso destacó la importancia de las capacitaciones.