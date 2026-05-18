En la antesala de la Marcha Federal por la Salud, Quintela inauguró una obra sanitaria y marcó diferencias con Nación

El gobernador Ricardo Quintela encabezó en Chamical la inauguración de una nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la refuncionalización del servicio de odontología del Hospital Zonal Luis Agote, una obra destinada a fortalecer la atención sanitaria y ampliar la capacidad de respuesta médica en la región de Los Llanos. La actividad se realizó en un contexto nacional atravesado por recortes al sistema de salud y en la antesala de la marcha federal por la salud, convocada para el miércoles 20 en todo el país, donde distintos sectores prevén movilizarse en rechazo a las políticas de ajuste en el área sanitaria.

La actividad fue compartida por el mandatario a través de sus redes sociales y se desarrolló junto al jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; la intendenta de Chamical, Dora Rodríguez; autoridades sanitarias y trabajadores del hospital. Durante la recorrida, las autoridades destacaron que las obras fueron financiadas con fondos provinciales y que el nuevo equipamiento incorpora tecnología de última generación.

La nueva terapia intensiva contará con camas de alta complejidad y equipamiento, mientras que las remodelaciones también alcanzaron áreas de odontología, quirófano y servicios complementarios. Según detallaron desde el Gobierno provincial, el objetivo es federalizar el acceso a la salud pública y evitar derivaciones permanentes hacia la Capital.

En ese marco, Quintela remarcó la importancia de sostener la inversión pública en salud en medio del escenario nacional atravesado por recortes presupuestarios y denuncias de desfinanciamiento sobre programas sanitarios. El mandatario provincial sostuvo además que el Estado debe garantizar servicios esenciales especialmente en las regiones donde la actividad privada no logra cubrir prestaciones de alta complejidad.

Las nuevas instalaciones del Hospital Luis Agote forman parte de un proceso de ampliación y modernización sanitaria que se viene desarrollando en Chamical desde hace varios años. La obra incorpora áreas de terapia intensiva, diálisis, odontología y mejoras estructurales destinadas a reforzar la atención crítica en toda la zona sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud provincial señalaron que la nueva UTI tendrá un nivel de complejidad comparable con servicios de la Capital riojana y permitirá mejorar significativamente la atención de emergencias y pacientes críticos en el interior. Además, remarcaron que la infraestructura busca reducir desigualdades en el acceso sanitario entre Capital e interior provincial.

Marcha federal en defensa de la salud pública

La inauguración ocurre en la previa de la Marcha Federal por la Salud Pública convocada para el próximo miércoles 20 de mayo, en una jornada nacional impulsada por trabajadores sanitarios, gremios y organizaciones sociales en rechazo al ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario argentino.

La principal concentración se realizará desde las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, y culminará con una movilización hacia Plaza de Mayo. Los organizadores señalaron que también habrá actividades y manifestaciones en distintas provincias del país. El reclamo apunta al sostenimiento de programas sanitarios, provisión de medicamentos, financiamiento hospitalario y defensa de la salud pública.