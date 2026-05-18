Candidato izquierdista de Perú arma equipo económico liderado por técnico de expresidente Castillo

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima

El ​candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, dijo el lunes que nombró a quien fue el primer ministro de ‌Economía del exmandatario Pedro Castillo ‌como jefe del equipo para su plan económico que presentará en los próximos días.

Sánchez señaló que Pedro Francke, considerado como un economista moderado, trabaja en su equipo técnico y una de las primeras medidas que se contempla en caso llegar al gobierno es elevar la "remuneración mínima vital" en el país, a 1.500 soles (unos 437 dólares) mensuales desde los ​1.130 soles actuales.

"Hemos evaluado ⁠y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica ‌y presupuestaria para subir la remuneración mínima vital", dijo ⁠a periodistas.

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Sánchez quedó en segundo lugar en ⁠unas elecciones cuyo resultado se conoció después de un mes, debido a retrasos en el recuento de votos. El candidato disputará la presidencia en ⁠un balotaje el 7 de junio con la derechista Keiko Fujimori, ​que postula al cargo por cuarta vez.

Francke fue ‌ministro de Economía durante seis meses ‌desde fines de julio del 2021 cuando llegó al poder el ⁠expresidente izquierdista Castillo, quien fue destituido y condenado a prisión por intentar disolver el Congreso a fines del 2022.

El exfuncionario, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue clave para calmar a los ​mercados en la ‌campaña electoral de Castillo, que ganó la presidencia en 2021 por un escaso margen en un balotaje contra Fujimori.

"Necesitamos una economía grande, social, de mercado, y no de oligopolios, monopolios", dijo Sánchez. "Nosotros somos un gobierno popular de toda la sangre ⁠que quiere democratizar los derechos, la economía, los recursos, la justicia", agregó.

Sánchez, que participó en un foro sobre minería informal organizado por la embajada de Suiza, refirió a Reuters que en su equipo económico figura además el economista Óscar Dancourt, que fue director del banco central entre el 2001 y el 2005.

A la pregunta de si Francke sería su futuro ministro de Economía ‌en un eventual gobierno, dijo: "vamos a ver, estamos trabajando en el plan, tenemos un buen equipo".

Los planes de Sánchez anunciados en la primera ronda electoral, como una nueva Constitución y revisar los contratos de explotación de recursos, han preocupado a inversionistas en uno de los principales productores mundiales de ‌cobre.

El candidato manifestó que en los próximos días de la semana anunciará a todos los miembros de su equipo técnico con "un manifiesto y plan para los ‌primeros 100 días ⁠de gobierno".

Mencionó entre ellos al diplomático Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del militar en ​retiro y expresidente Ollanta Humala; y a José Domingo Pérez, un exfiscal que investigó por años a su rival Fujimori en un caso que fue anulado por vicios procesales.

Con información de Reuters