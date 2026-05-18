La guerra contra Irán ya cuesta 25.000 millones de dólares a las empresas y la factura sigue aumentando

FOTO DE ARCHIVO: Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos

La ​guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha costado a las empresas de todo el mundo al menos 25.000 millones de dólares, y la factura sigue aumentando, según un análisis de Reuters.

Un repaso de los comunicados corporativos desde el inicio del conflicto por parte de empresas que cotizan en Estados Unidos, Europa y ‌Asia ofrece una visión interesante de las consecuencias. Las empresas se enfrentan ‌a precios energéticos en alza, cadenas de suministro fracturadas y rutas comerciales cortadas por el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.

Al menos 279 empresas han citado la guerra como motivo para adoptar medidas defensivas destinadas a mitigar el impacto financiero, entre ellas subidas de precios y recortes de producción, según muestra el análisis. Otras han suspendido los dividendos o las recompras de acciones, han despedido temporalmente a personal, han añadido recargos por combustible o han solicitado ayuda gubernamental de emergencia.

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Esta agitación —la última de una serie de acontecimientos globales desconcertantes para las empresas tras la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia— está moderando las expectativas para el resto del año, ya que hay pocas perspectivas de que se alcance pronto un acuerdo para poner fin al conflicto.

"Este nivel de declive del sector es similar al que observamos durante la crisis financiera mundial e incluso superior al de otros periodos de recesión", ​dijo a los analistas Marc Bitzer, director ejecutivo de ⁠Whirlpool , después de que la empresa redujera a la mitad sus previsiones para todo el año y suspendiera el pago de dividendos.

A medida que se ralentiza el crecimiento, el ‌poder de fijación de precios se debilitará y los costos fijos serán más difíciles de absorber, según los analistas, lo que amenazará los márgenes de beneficio ⁠en el segundo trimestre y después. Es probable que las subidas de precios sostenidas alimenten la inflación, ⁠lo que perjudicará la ya frágil confianza de los consumidores.

"Los consumidores están posponiendo la sustitución de productos y optando por repararlos", dijo Bitzer.

AUMENTO DE LOS COSTOS DE MUCHOS SUMINISTROS

El fabricante de electrodomésticos no está solo. Empresas como Procter & Gamble , el fabricante de preservativos malasio Karex y Toyota han advertido del creciente impacto a medida que el conflicto entra en su tercer mes.

El bloqueo iraní ⁠del estrecho de Ormuz —el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo— ha impulsado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, más de ​un 50% por encima de los niveles previos a la guerra.

El cierre ha disparado los costos de transporte, ha reducido el suministro ‌de materias primas y ha cortado rutas comerciales vitales para el flujo de mercancías. Se ‌han visto afectados los suministros de fertilizantes, helio, aluminio, polietileno y otros insumos clave.

Una quinta parte de las empresas del estudio —que fabrican de todo, desde cosméticos hasta neumáticos ⁠y detergentes, pasando por operadores de cruceros y aerolíneas— han señalado un impacto financiero debido a la guerra.

La mayoría tenía su sede en Reino Unido y Europa, donde los costos energéticos ya eran elevados, mientras que casi un tercio procedía de Asia, lo que refleja la profunda dependencia de dichas regiones del petróleo y los productos derivados del combustible de Oriente Medio.

CASI IGUAL QUE EL IMPACTO DE LOS ARANCELES

Para poner las cifras en contexto, en octubre del año pasado cientos de empresas habían señalado más de 35.000 millones de dólares en costos derivados de los aranceles de ​2025 del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump.

Las aerolíneas representan la mayor parte de los costos cuantificados relacionados con la guerra, con casi 15.000 millones de dólares, ya que los precios del combustible para aviones casi se han duplicado. A medida que el cuello de botella se prolonga, más empresas de otros sectores están dando la voz de alarma. La japonesa Toyota advirtió de un impacto de 4.300 millones de dólares, mientras que P&G estimó una merma de 1.000 millones de dólares en sus beneficios después de impuestos.

El gigante de la comida rápida McDonald's dijo a principios de este mes que esperaba una mayor inflación de los costos a largo plazo debido a las continuas interrupciones de la ⁠cadena de suministro, un tipo de valoración que hasta hace poco se había limitado a las conferencias sobre resultados industriales.

El aumento de los precios del combustible está afectando a la demanda de los consumidores con rentas más bajas, dijo el director ejecutivo, Chris Kempczinski, quien añadió que "los elevados precios de la gasolina son el principal problema al que nos enfrentamos en este momento".

SENSIBILIDAD AL PRECIO DEL PETRÓLEO

Casi 40 empresas de los sectores industrial, químico y de materiales han anunciado que subirán los precios debido a su dependencia del suministro petroquímico de Oriente Medio.

El director financiero de Newell Brands , Mark Erceg, dijo a principios de este mes que cada subida de 5 dólares en el precio del barril de petróleo supone unos 5 millones de dólares en costos adicionales.

El fabricante de neumáticos alemán Continental prevé un impacto de al menos 100 millones de euros (117 millones de dólares) a partir del segundo trimestre debido al aumento de los precios del petróleo, que encarece las materias primas.

El ejecutivo de Continental, Roland Welzbacher, ‌dijo a principios de este mes que pasarían entre tres y cuatro meses antes de que esto afectara a la cuenta de resultados de la empresa. "Probablemente nos afecte a finales del segundo trimestre, y luego se notará de lleno en la segunda mitad del año", dijo.

EL IMPACTO AÚN NO SE REFLEJA EN LOS RESULTADOS

Los beneficios empresariales se han mantenido boyantes durante el primer trimestre, lo que explica en parte por qué los principales índices, como el S&P 500, han logrado alcanzar nuevos máximos a pesar del impacto de los costos energéticos y del aumento de los rendimientos de los bonos debido a las preocupaciones por la inflación.

Desde el 31 de marzo, las previsiones de margen de beneficio neto para el segundo trimestre se han recortado en 0,38 puntos porcentuales para las ‌empresas industriales del S&P 500, en 0,14 puntos porcentuales para las empresas de consumo discrecional y en 0,08 puntos porcentuales para las de consumo básico, según datos de FactSet.

Las empresas que cotizan en el índice europeo STOXX 600 se enfrentarán a presiones sobre los márgenes a partir del segundo trimestre, ya que será más difícil repercutir los costos adicionales y expirará la protección de las operaciones de cobertura, según los ‌analistas de Goldman Sachs.

Los sectores orientados al consumidor, ⁠como el automovilístico, las telecomunicaciones y los productos para el hogar, están registrando revisiones a la baja de más del 5% para los próximos 12 meses, según ha señalado Gerry Fowler, director de estrategia de renta variable europea de UBS.

En Japón, los analistas han reducido a la mitad las estimaciones de ​crecimiento de los beneficios del segundo trimestre hasta el 11,8% desde finales de marzo.

"El verdadero impacto en los beneficios aún no se ha materializado en los resultados de la mayoría de las empresas", dijo Rami Sarafa, director ejecutivo de Cordoba Advisory Partners.

(1 dólar = 0,8540 euros)

Con información de Reuters