Quedó todo grabado Eliana Guercio se fue al pasto al hablar sobre las "gorditas" y Georgina Barbarossa la frenó en seco.

La panelista Eliana Guercio quedó en el centro de la polémica por un repudiable comentario gordofóbico que se escuchó en vivo. El mismo fue dicho al aire de A la Barbarossa, en Telefe, y fue la propia Georgina Barbarossa quien frenó en seco a su compañera: "No te lo voy a permitir. No se dice eso".

Todo se dio en el marco del análisis de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras hablaban de Yipio, una de las protagonistas más escandalosas que hay dentro del reality, Eliana Guercio lanzó: "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía, la falta de respeto".

Ante el comentario de Eliana Guercio, fue Diego Brancatelli quien advirtió la situación y exclamó: "Es un montón. Me parece un espanto el comentario de Eliana de que Yipio está ahí por gorda". Sorprendida por lo que dijo su compañero, la panelista trató de defenderse diciendo: "Lo único que puede hacer Brancatelli es tergiversar y hacerte quedar mal".

El momento en que Eliana Guercio reforzó su teoría y enojó a Georgina Barbarossa

Mientras se dirimía si Eliana Guercio efectivamente dijo un comentario gordofóbico o Diego Brancatelli la estaba tergiversando, fue Analía Franchín quien pidió que cada uno exprese su pensamiento con claridad. Ahí fue cuando, inesperadamente, la esposa de Chiquito Romero terminó de derrapar: "Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo".

"No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela", interrumpió Georgina Barbarossa, visiblemente enojada tras escuchar a Eliana Guercio. El comentario de la panelista se hizo viral en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X (ex Twitter).