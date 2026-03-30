6 formas de liberar espacio gratis de tu cuenta de Gmail

Lo primero es entender dónde se va el espacio. Los correos con adjuntos pesados suelen ser los culpables principales en Gmail, mientras que en Drive se acumulan archivos viejos olvidados, y en Fotos las imágenes en calidad original consumen mucho más de lo esperado. Con eso claro, el plan de acción es sencillo.

1. Buscá los correos más pesados con filtros

En la barra de búsqueda de Gmail, escribí "has:attachment larger:10M" para localizar correos con archivos adjuntos superiores a 10 MB. Revisá los resultados, seleccioná los que no necesitás y envialos a la papelera. Podés ajustar el número (por ejemplo, larger:5M) para encontrar más correos y recuperar más espacio.

2. Eliminá correos antiguos en lote

Escribí "older_than:3y" en la barra de búsqueda para filtrar todos los correos recibidos hace más de tres años. Si hay archivos importantes entre ellos, descargalos antes de borrar. Esta búsqueda suele revelar cientos o miles de mensajes que ya no tienen ningún valor.

3. Vaciá la papelera y el spam

Aunque la papelera se borra automáticamente cada 30 días, es clave vaciarla manualmente después de grandes eliminaciones. También verificá y eliminá el contenido acumulado en la carpeta de Spam. Hasta que no se vacíen, esos mensajes siguen contando dentro de los 15 GB.

4. Date de baja de newsletters y listas de correo

Buscá "unsubscribe" en la barra de Gmail para encontrar todos los boletines y correos promocionales acumulados. Seleccioná varios a la vez y eliminalos. También podés abrir uno y usar el enlace de baja para dejar de recibirlos en el futuro.

5. Limpiá Google Fotos

En Google Fotos, abrí el apartado "Almacenamiento" desde la web y buscá la sección "Fotos y vídeos grandes". Allí podés eliminar imágenes borrosas, duplicadas o de poco valor. También es posible convertir toda la biblioteca a calidad comprimida para reducir el espacio que ocupa, aunque esa conversión no tiene vuelta atrás.

6. Revisá Google Drive por tamaño

Entrando a "drive.google.com/drive/quota" aparecen todos los archivos ordenados de mayor a menor tamaño. Seleccioná los archivos prescindibles y envialos a la papelera. No olvides vaciar también la papelera de Drive para que el espacio quede efectivamente liberado.