Enojo entre usuarios de Android por los cambios de Google

La integración de la inteligencia artificial en Android es cada vez más agresiva.

Google volvió a quedar en el centro de la polémica tras introducir un cambio en Android que afecta directamente a los usuarios de Google Pixel. Aunque a simple vista parece una modificación menor, en la práctica elimina uno de los atajos más útiles para interactuar con imágenes, generando frustración entre quienes usaban esta función a diario.

La actualización, incluida en el Pixel Drop de marzo de 2026, reemplaza el acceso rápido tradicional por una alternativa basada en Google Gemini. El problema: ahora las acciones requieren más pasos y resultan menos intuitivas. Lo que antes se resolvía con un toque, hoy obliga a seleccionar o rodear elementos en pantalla, complicando tareas simples como guardar una imagen o buscar productos similares.

Un cambio que rompe la fluidez

Hasta ahora, los celulares Pixel ofrecían una herramienta integrada en la multitarea que detectaba imágenes automáticamente. Desde ahí, los usuarios podían guardarlas en Google Fotos o analizarlas con Google Lens sin salir de la pantalla. Era una función casi invisible, pero muy eficiente, que con el tiempo se volvió parte del uso cotidiano.

Con la última actualización, ese sistema desapareció por completo sin previo aviso. En su lugar, la nueva lógica basada en IA no solo suma pasos, sino que rompe la fluidez a la que muchos estaban acostumbrados. Para varios usuarios, el cambio no representa una mejora, sino un retroceso en la experiencia.

La actualización reemplaza el acceso rápido tradicional por una alternativa basada en Google Gemini.

Más inteligencia artificial, menos practicidad

El mayor problema no es solo la eliminación del atajo, sino la imposibilidad de volver atrás. Google no ofrece una opción para mantener el sistema anterior, lo que obliga a adaptarse a una nueva forma de interacción menos directa.

Este movimiento refuerza una tendencia clara: la integración cada vez más agresiva de inteligencia artificial en Android. Si bien herramientas como Google Gemini prometen más capacidades, su implementación forzada genera rechazo cuando reemplaza funciones simples y efectivas.

En definitiva, el cambio evidencia un dilema creciente en el ecosistema tecnológico: avanzar con la IA o mantener la practicidad. En este caso, muchos usuarios de Pixel sienten que la balanza se inclinó para el lado equivocado.