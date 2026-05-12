Administrar suscripciones de Gmail: cómo usar la herramienta con facilidad

La función permite ver en un solo lugar todas las suscripciones activas y cancelar las que ya no interesan.

Gmail incorporó una nueva herramienta pensada para quienes tienen la bandeja de entrada llena de newsletters, promociones y correos masivos. La función, llamada “Administrar suscripciones”, permite ver en un solo lugar todas las suscripciones activas y cancelar las que ya no interesan con apenas un clic.

La característica ya comenzó a desplegarse tanto en computadoras como en celulares Android y iPhone, y organiza automáticamente los remitentes según la cantidad de mensajes enviados en las últimas semanas. De esta manera, Gmail busca simplificar la limpieza del inbox y reducir el tiempo que los usuarios pierden buscando enlaces para darse de baja manualmente.

Cómo funciona “Administrar suscripciones” en Gmail

La nueva sección aparece dentro del menú lateral izquierdo de Gmail bajo el nombre “Administrar suscripciones”. En algunos casos puede mostrarse con la etiqueta “Nueva”, ya que el despliegue todavía es gradual.

Al ingresar, Gmail muestra una lista de remitentes asociados a newsletters, promociones y otros correos periódicos. Cada entrada incluye el nombre del remitente, la dirección de correo y la cantidad de mensajes recientes enviados. Los contactos que más mails mandan aparecen primero.

Desde esa misma pantalla se puede tocar o hacer clic sobre cualquier remitente para ver todos sus correos agrupados. Además, Gmail ofrece un botón específico para cancelar la suscripción sin necesidad de abrir cada mail individualmente. Según Google, el cambio puede tardar algunos días en completarse.

La herramienta también ayuda a combatir el spam

La función se apoya en los sistemas automáticos de Gmail contra correos masivos y spam. Los remitentes deben incluir mecanismos válidos para darse de baja con un solo clic, algo que ahora Gmail aprovecha para centralizar todo el proceso.

Gmail busca simplificar la limpieza del inbox.

Incluso sin entrar al apartado “Administrar suscripciones”, Gmail ya muestra un botón para cancelar newsletters directamente desde la parte superior de muchos correos promocionales. La plataforma también exige que estas solicitudes se procesen en un plazo corto para evitar que los usuarios sigan recibiendo mensajes no deseados.

Otro truco recomendado es utilizar variantes del correo con el símbolo “+” al registrarse en newsletters, por ejemplo “tunombre+promos@gmail.com”. Eso facilita encontrar después todas las suscripciones relacionadas y crear filtros automáticos dentro de Gmail.