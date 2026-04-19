En la semana previa al informe de Adorni, LLA quiere recuperar la iniciativa en el Congreso

La interminable saga de revelaciones del caso de Manuel Adorni neutralizó la agenda de gestión y legislativa de La Libertad Avanza (LLA). Las tropas de Javier Milei en Diputados esperan recuperar la iniciativa política, con el proyecto de ley de Hojarasca, un texto que puede tener media sanción, aunque será solo por la mayoría oficialista y la obediencia de los aliados. De ser así, será una noticia favorable para el mileismo, previo al informe de gestión del cuestionado jefe de Gabinete.

Qué pasará en Diputados con la ley de Hojarasca

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La agenda de comisiones en la Cámara de Diputados para esta semana incluye un plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el martes a las 15, en donde se analizará el proyecto denominado ley de Hojarasca, texto que tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Dos hombres de confianza de Sturzenegger expondrán en el plenario de comisiones: el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Maximiliano Fariña.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que el oficialismo espera dictaminar ese mismo día para sesionar el miércoles 22. En el lote de los aliados, la Unión Cívica Radical reportó que votará a favor. El PRO avisa que está estudiando el proyecto "punto por punto".

El proyecto que Sturzennegger militó casi en soledad en la Casa Rosada propone la eliminación de leyes que, a criterio del ex ministro de la Alianza, son "obsoletas". No es una iniciativa que entusiasme a los bloques de centro. "Varios bloques no queremos dar quórum, nos parece que no es una ley trascendente", dijo una voz de Provincias Unidas.

Otras voces que transitan los pasillos de Diputados advierten sobre artículos que pueden prestarse a la controversia, como el que establece que el financiamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM) deje de tener financiamiento de Nación.

Qué pasará con Adorni en Diputados

En el caso de que el oficialismo abra el recinto para tratar la ley de Hojarasca, la oposición no insistiría en impulsar los pedidos de emplazamientos de comisiones para que Adorni explique sus presuntas irregularidades patrimoniales y a Karina Milei para que responda sobre la estafa $Libra. Al no estar en la orden del día, necesitan dos tercios para habilitar el tratamiento. Ese intento ya fracasó en la última sesión.

En algunos bloques hay intención de pedir una sesión específica para esto, pero reconocen: "Nos falta un poco". Más allá de esto, Adorni tendrá que asistir a Diputados a dar su informe el 29 de abril.

Se espera que sea consultado sobre el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, los viajes a Punta del Este, Aruba y a Bariloche, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados.

La oposición sabe que LLA prepara "carpetazos" y fogonear un escenario de caos que justifique que Adorni se vaya. Javier Milei había dicho que iba a ir al Congreso a respaldar a Adorni. Fuentes parlamentarias informaron que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también asistirá al recinto.

El respaldo de la Casa Rosada al ex vocero corre detrás de las revelaciones diarias de presuntas irregularidades en el patrimonio y los viajes de Adorni. Esta situación comenzó a tener consecuencias en el plano político, por ejemplo, en la relación de LLA con su socio principal, el PRO. Adorni había sido el elegido de Karina Milei para destronar al partido de los primos Macri de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la postura que van a tener en el informe de gestión, que se presume caldeado para Adorni, desde el partido amarillo avisaron que estarán en modo neutral. "Vamos con la expectativa de que responda nuestras preguntas de gestión y no mucho más. No vamos a defender ni a atacar", cerraron desde la bancada macrista.