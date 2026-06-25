No es el feng shui: la filosofía de vida que está marcando tendencia y promete hacerte más feliz.

Durante los últimos años, conceptos como el feng shui, el minimalismo o el slow living comenzaron a ganar cada vez más espacio entre quienes buscan una vida más equilibrada. Sin embargo, una filosofía nacida en el norte de Europa se convirtió en una de las tendencias de bienestar más comentadas del momento. Se llama hygge (se pronuncia "juga") y, aunque no tiene una traducción literal al español, gira alrededor de una idea muy sencilla: encontrar felicidad en los pequeños momentos de todos los días.

Lejos de proponer grandes cambios o costosas transformaciones en el hogar, el hygge invita a desacelerar, crear ambientes acogedores y disfrutar con plena atención de aquello que normalmente pasa desapercibido. Una taza de café caliente mientras llueve, leer un libro bajo una manta, cocinar para la familia o compartir una conversación sin celulares son algunos de los ejemplos que mejor representan esta filosofía, profundamente arraigada en la cultura danesa.

Qué es el hygge y por qué nació en Dinamarca

Aunque el término existe desde hace siglos, el hygge comenzó a popularizarse en todo el mundo durante la última década gracias a libros, especialistas en bienestar y redes sociales. El concepto está estrechamente ligado al estilo de vida danés y a las condiciones climáticas del país, donde los inviernos son largos, las temperaturas suelen ser muy bajas y las horas de luz son escasas durante buena parte del año.

Frente a ese contexto, los daneses desarrollaron una cultura que pone el foco en hacer del hogar un espacio cálido y confortable. En lugar de vivir el invierno como un obstáculo, aprendieron a convertirlo en una oportunidad para disfrutar de la calma, la compañía y los pequeños placeres cotidianos. Por eso, cuando se habla de hygge suelen aparecer imágenes de mantas suaves, velas encendidas, iluminación tenue, muebles de madera, bebidas calientes y largas sobremesas con amigos o familiares.

Sin embargo, los especialistas aclaran que el hygge no consiste en decorar la casa de una determinada manera. Más que un estilo decorativo, es una forma de vivir y de prestar atención a aquello que genera bienestar.

La diferencia entre el hygge y el feng shui

Aunque ambas filosofías buscan mejorar la calidad de vida dentro del hogar, parten de ideas muy distintas. El feng shui, de origen chino, propone organizar los ambientes para favorecer el flujo de la energía mediante reglas relacionadas con la orientación de los muebles, los materiales, los colores y los elementos decorativos.

El hygge, en cambio, no establece normas ni distribuciones específicas. Lo importante no es dónde está ubicado un sillón ni qué objeto decorar la casa, sino la sensación que produce ese espacio en quienes lo habitan. Por eso, una habitación sencilla puede transmitir perfectamente el espíritu hygge si invita al descanso, la tranquilidad y el disfrute.

No es el feng shui: la filosofía de vida que está marcando tendencia y promete hacerte más feliz.

Cómo incorporar el hygge en la vida cotidiana

Una de las razones por las que esta filosofía ganó tanta popularidad es que no requiere grandes inversiones ni cambios drásticos. Se trata, sobre todo, de modificar la manera en que se viven los momentos cotidianos.

Crear una iluminación cálida, reducir las distracciones tecnológicas durante las comidas, preparar una receta casera, dedicar tiempo a un hobby, leer antes de dormir, escuchar música tranquila o simplemente disfrutar de una conversación sin apuros son algunas de las prácticas más asociadas al hygge. También se promueve el contacto con materiales naturales, el uso de textiles suaves y la creación de ambientes que transmitan calma y comodidad. La clave está en la intención. No se trata de hacer más actividades, sino de disfrutar con mayor presencia aquellas que ya forman parte de la rutina.