Tiene 3800 habitantes y fue elegido el pueblo “más lindo” de Argentina, la localidad de ensueños atravesada por la Ruta 40.

En medio de los imponentes paisajes de los Valles Calchaquíes, un pequeño pueblo salteño de apenas 3.800 habitantes logró convertirse en uno de los destinos turísticos más destacados del país. Se trata de Seclantás, una localidad atravesada por la emblemática Ruta Nacional 40 que fue seleccionada para representar a la Argentina en el programa internacional Best Tourism Villages, una iniciativa que distingue a los pueblos rurales con mayor riqueza cultural y natural.

Lejos del turismo masivo, Seclantás invita a descubrir un ritmo de vida pausado, donde las tradiciones siguen intactas y cada rincón conserva la esencia del norte argentino. Su combinación de historia, artesanías, gastronomía y paisajes lo transforman en una opción ideal para una escapada de fin de semana.

El pueblo donde nació el famoso poncho salteño

Uno de los mayores orgullos de Seclantás es su tradición textil. La localidad es reconocida como la Cuna del Poncho Salteño, una distinción que mantiene viva gracias al trabajo de familias que continúan elaborando sus tejidos en antiguos telares de palo plantado, una técnica artesanal transmitida durante generaciones.

Quienes visitan el pueblo suelen recorrer el tradicional Camino de los Artesanos, ubicado en el paraje El Colte. Allí es posible ingresar a pequeños talleres familiares para observar de cerca cómo se confeccionan ponchos, mantas, tapices y otras piezas textiles utilizando lana de oveja y métodos ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Las calles tranquilas, las construcciones de adobe y las galerías tradicionales le otorgan a Seclantás una identidad única. Caminar por su centro histórico permite viajar a otra época y conocer algunos de sus edificios más representativos.

Seclantás, una localidad atravesada por la emblemática Ruta Nacional 40 que fue seleccionada para representar a la Argentina en el programa internacional Best Tourism Villages.

Entre ellos se destaca la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en 1835, además de la Plaza La Junta, declarada Lugar Histórico Nacional por su importancia durante los años de la independencia. La historia del pueblo sigue viva gracias a los relatos de sus habitantes, que conservan las costumbres y leyendas de generación en generación.

Además de su riqueza cultural, Seclantás ofrece algunos de los paisajes más atractivos de los Valles Calchaquíes. Muy cerca del pueblo se encuentra la Laguna de Brealito, un espejo de agua rodeado por cardones y montañas que se convirtió en uno de los sitios más fotografiados de la zona.

También es posible visitar la Quebrada del Rincón, con sus formaciones rocosas y cuevas naturales, o recorrer Seclantás Adentro, donde el río Brealito, los álamos y los pequeños viñedos conforman un escenario ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

A pocos kilómetros aparecen otros atractivos como el Valle de Luracatao y el sitio arqueológico El Churcal, que permiten profundizar el recorrido por la historia y la naturaleza del oeste salteño.

Seclantás se encuentra en el departamento de Molinos, sobre la Ruta Nacional 40, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta.

Los viajeros que prefieren las actividades al aire libre pueden realizar senderismo, cabalgatas, paseos en bicicleta o excursiones en vehículos 4x4. Por las noches, la escasa contaminación lumínica convierte al cielo de Seclantás en un lugar privilegiado para observar las estrellas.

La experiencia también pasa por la mesa. Los restaurantes y emprendimientos familiares preparan platos tradicionales del norte argentino como empanadas salteñas, tamales, humitas, locro, chivito y charquisillo.

Entre las especialidades locales sobresale la chuchoca, una preparación a base de maíz muy arraigada en la cocina vallista. La propuesta gastronómica se completa con los reconocidos vinos de altura producidos en los Valles Calchaquíes, famosos por sus características únicas.

Cómo llegar

Seclantás se encuentra en el departamento de Molinos, sobre la Ruta Nacional 40, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta. El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más impactantes de los Valles Calchaquíes, por lo que el viaje también forma parte de la experiencia.

Para quienes buscan una escapada diferente, entre montañas, historia, artesanías y buena gastronomía, este pequeño pueblo salteño demuestra que no hace falta recorrer grandes ciudades para descubrir algunos de los lugares más encantadores de la Argentina.