Ola de calor extrema en Europa: ya se registraron más de 1.300 muertes

La ola de calor sin precedentes que atraviesa gran parte de Europa ya provocó más de 1.300 muertes adicionales desde el pasado 21 de junio, según informó este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras millones de personas enfrentan temperaturas extremas en distintos puntos del continente, las altas temperaturas continúan avanzando desde Europa occidental hacia el este y generan preocupación entre las autoridades sanitarias y meteorológicas. En Francia, el impacto también comenzó a reflejarse en las estadísticas oficiales. Las autoridades sanitarias del país informaron que desde el 24 de junio se contabilizaron alrededor de 1.000 fallecimientos más de lo habitual.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la gravedad de la situación a través de una publicación en la red social X. Allí señaló que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

Además, remarcó que "se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa". Tedros también recordó que "el estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas".

Las previsiones indican que este domingo al menos 191 millones de personas podrían verse expuestas a temperaturas iguales o superiores a los 35 °C en Europa. Los registros más elevados se esperan especialmente en Alemania, República Checa, Hungría y Polonia. En República Checa, las temperaturas volvieron a marcar un récord histórico. La localidad de Doksany, ubicada al norte de Praga, alcanzó este domingo los 41,1 °C, superando incluso la marca registrada el sábado, cuando se habían medido 40,6 °C, de acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Checo (CHMI).

Europa enfrenta olas de calor cada vez más frecuentes y mortales

Las olas de calor extremo se convirtieron en una de las principales amenazas climáticas para Europa. De acuerdo con la OMS, el continente es una de las regiones del planeta que más rápido se está calentando y las muertes asociadas a las altas temperaturas vienen aumentando de manera sostenida en las últimas décadas.

La OMS advirtió recientemente que el calor extremo provocó más de 200.000 muertes en Europa en los últimos cuatro años y sostuvo que gran parte de esos fallecimientos podrían haberse evitado con mejores planes de prevención y adaptación. Entre las medidas recomendadas figuran la creación de centros de refrigeración, sistemas de alerta temprana y estrategias específicas para proteger a adultos mayores y otros grupos vulnerables.