El agua de mar amenaza a granjas que dependen del río Po en Italia, ante menor caudal por ola de calor

Una imagen tomada desde un dron muestra una barrera contra la intrusión de agua salada en la zona del delta del río Po, mientras el agua salada se adentra en el río tras una ola de calor en Porto Tolle

El caudal del río Po, en Italia, ha descendido drásticamente en menos de dos ‌semanas como consecuencia ‌de la ola de calor que azota Europa, lo que ha permitido que el agua salada del mar avance hasta 18 km tierra adentro y ha suscitado temores por la agricultura del delta y los humedales protegidos.

En el último punto antes de ​que el Po ⁠se ramifique en varios canales que desembocan en ‌el mar Adriático, el caudal ha descendido ⁠desde unos 1.000 metros cúbicos ⁠por segundo a menos de 300.

Aunque los ingenieros llevan años haciendo frente a la denominada "cuña salina", las barreras ⁠construidas en la década de 1980 para ​limitar la intrusión de agua de ‌mar están resultando insuficientes.

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"Estamos asistiendo ‌a un aumento de la frecuencia y la ⁠intensidad de los fenómenos extremos, algo que también observamos aquí", dijo Rodolfo Laurenti, director del Consorcio de Recuperación del Delta del Po, que gestiona ​y protege ‌los recursos hídricos.

Aunque el río parece estar en condiciones normales, el agua salada se ha ido infiltrando en él, resecando el entorno y dañando los cultivos en un momento crucial ⁠de su ciclo de crecimiento.

"Sin este recurso fundamental, no sabemos si estos cultivos completarán su ciclo ni si podremos cosecharlos", señaló la agricultora local Federica Vidali, cuyos cultivos de soja, alfalfa y girasoles necesitan grandes cantidades de agua.

Se están cerrando los canales de riego para ‌evitar que el agua salada queme los cultivos, una medida que también afecta a los productores de maíz y arroz.

Una crisis similar se produjo tras una grave sequía en 2022, pero los agricultores afirman que este ‌año la situación es más alarmante debido a lo temprano que se ha producido el fenómeno.

"El valor mínimo ‌por debajo del ⁠cual se pensaba que el caudal del río nunca podría descender se ha reducido, ​de hecho, a menos de la mitad en estos momentos", señaló Laurenti.

(Reportaje de Matteo Negri y Alex Fraser; redacción de Francesca Landini; edición de Alexander Smith)