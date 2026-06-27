El presidente serbio Vučić dice que renunciará en unas semanas tras protestas estudiantiles

Concentración del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS) en Belgrado

El presidente populista de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo el sábado que renunciará en unas semanas y que el país ‌celebrará elecciones presidenciales y ‌parlamentarias anticipadas, tras meses de protestas contra el Gobierno.

El anuncio de Vučić, quien lleva 13 años en el poder, se produjo tras un año y medio de protestas anticorrupción, en ocasiones violentas, lideradas por estudiantes y desencadenadas por el derrumbe de una marquesina en una estación de tren de la ciudad norteña de Novi Sad ​en noviembre de 2024, ⁠en el que murieron 16 personas.

Hace unos días, en la ‌ciudad de Novi Sad, los estudiantes conmemoraron a las ⁠víctimas de la catástrofe y exigieron ⁠elecciones generales anticipadas. Está prevista otra manifestación estudiantil para el domingo en la localidad de Kraljevo, en el sureste de Serbia.

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"Seré presidente solo ⁠durante un par de semanas y luego dimitiré", dijo ​Vučić a sus seguidores en una concentración a ‌favor del Gobierno celebrada en la ‌capital, Belgrado. El segundo y último mandato de Vučić debía ⁠expirar a mediados de 2027.

Vučić dijo que ayudaría a su Partido Progresista Serbio (SNS) a ganar las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias anticipadas, también previstas inicialmente para 2027. No especificó cuándo dimitiría ni ​cuándo disolvería ‌el Parlamento, condición previa para la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas.

Savo Manojlović, líder del movimiento estudiantil opositor "Move-Change", afirmó: "Al dimitir y convocar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, Vučić está tratando de adelantarse a su inevitable caída, debido a las ⁠protestas y al movimiento estudiantil, que cuenta con más apoyo que él".

Los manifestantes, la oposición y los grupos defensores de los derechos humanos alegan que la catástrofe de la estación de tren fue un indicio de una mala gestión generalizada por parte del Gobierno en los proyectos de construcción y de corrupción.

También acusan a Vučić y a sus aliados ‌de violencia contra los opositores políticos, corrupción rampante, vínculos con el crimen organizado y de coartar la libertad de los medios de comunicación.

Vučić y sus aliados niegan estas acusaciones.Activistas del movimiento liderado por estudiantes y de los partidos de la oposición han manifestado que quieren plantar ‌cara a Vučić y al SNS en las elecciones.

Serbia es candidata a ingresar en la UE, pero Belgrado debe, en primer lugar, mejorar su ‌Estado de derecho —incluidas ⁠las condiciones para celebrar elecciones libres y justas— y erradicar la corrupción y el crimen organizado. También tiene ​que armonizar su política exterior con la del bloque, lo que incluye imponer sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania.

Con información de Reuters