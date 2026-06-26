Francia insta al Banco Mundial a que no renuncie a su objetivo climático

Reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington

​La ministra de Desarrollo de Francia lanzó el jueves un llamado de última hora al Banco Mundial, instándole a resistir la presión de su ‌mayor accionista, Estados Unidos, y mantener ‌un objetivo de financiación climática que expirará a finales de mes.

El Gobierno de Donald Trump ha exigido al Banco Mundial que abandone el objetivo de destinar el 45% de sus recursos anuales de préstamos a proyectos relacionados con el clima y que se centre, en su lugar, en los préstamos para el desarrollo básico, lo que incluye volver a financiar proyectos de combustibles fósiles.

El Plan de Acción ​contra el Cambio Climático (CCAP, ⁠por su sigla en inglés) ya se ha prorrogado un año, pero parece ‌que va a caducar sin un sustituto claro, algo que preocupa ⁠a muchos accionistas europeos y de otros países ⁠del Banco Mundial.

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"Como accionistas, es decir, como países de estas instituciones, es nuestra responsabilidad garantizar que sus operaciones sigan siendo lo suficientemente ambiciosas en lo que respecta ⁠a la financiación climática", declaró la ministra de Desarrollo de Francia, Eleonore ​Caroit, en un acto celebrado en Londres durante la Semana ‌de la Acción Climática.

"Y esto es, por ‌supuesto, lo que ocurre cuando otros accionistas tienen opiniones diferentes sobre el ⁠clima, como es el caso ahora", añadió, refiriéndose a la administración Trump.

Un grupo de 19 de los 25 accionistas del Banco Mundial firmó en octubre una declaración en la que se pedía que se mantuviera el apoyo a los objetivos ​climáticos del banco, ‌pero los directores que representan a Estados Unidos, Japón, la India, Arabia Saudita, Rusia y Kuwait se negaron a rubricarla.

En respuesta a la petición francesa, un portavoz del Banco Mundial declaró: "En cuanto a nuestro Plan de Acción contra el Cambio Climático, mantenemos un diálogo activo con nuestros ⁠accionistas sobre los próximos pasos, centrándonos juntos en lo que más importa a nuestros clientes: un desarrollo inteligente y resultados reales".

Caroit, cuyo tren de París a Londres sufrió un retraso debido a problemas en las vías provocados por las temperaturas récord registradas en Europa, afirmó que los accionistas que apoyan la iniciativa "seguirán muy atentos" a lo que suceda a continuación.

"Seguiremos velando por que la dirección que tome el Plan de Acción contra ‌el Cambio Climático del Banco Mundial sea la correcta, y esto es algo por lo que hemos estado abogando en Washington y lo haremos en Bangkok dentro de unos meses", afirmó, refiriéndose a las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI a mediados de octubre.

Destacó cómo la oposición de Estados Unidos había frenado el avance de ‌otras iniciativas medioambientales globales, incluido el tratado sobre la contaminación por plásticos, desde el regreso de Trump al poder.

"No debemos rendirnos. Debemos seguir centrados en los países que quieren ‌seguir adelante y asegurarnos ⁠de que esto dé resultados", afirmó Caroit.

Dado que se prevé que los desastres relacionados con el clima sean cada vez más frecuentes ​debido al calentamiento global, añadió: "Tenemos que enviar una señal clara a todos los países y a todos los agentes económicos, en particular en un momento de retroceso, por así decirlo, en determinados países".

Con información de Reuters