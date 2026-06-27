Habitantes de ciudades francesas cambian sus sofocantes departamentos por frescas habitaciones de hotel

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas nadan en el Canal Saint-Martin después de que se permitiera la natación pública en ciertas áreas debido a las altas temperaturas en medio de una ola de calor en París

Mientras Francia sufría esta semana una de las peores olas de calor jamás registradas, los habitantes de las ciudades se ‌apresuraron a buscar cualquier refugio ‌posible, y muchos se alojaron en hoteles para disfrutar del aire acondicionado y del acceso a las piscinas.

Las temperaturas en París alcanzaron el miércoles un récord para el mes de junio de 40,9 grados Celsius (105,62 grados Fahrenheit), un día después de que Francia registró su día más caluroso desde que se tienen registros, hace casi 80 años.

Sin embargo, ​pocos departamentos particulares del ⁠país disponen de aire acondicionado, sobre todo en la capital, donde ‌la densidad de población es muy alta. Aproximadamente tres ⁠cuartas partes de los tejados de París ⁠están cubiertos con láminas de zinc, un material que absorbe y conduce el calor.

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Esto ha provocado una avalancha de reservas en los hoteles, tanto ⁠en las ciudades como en las afueras.

Los hoteles con aire acondicionado ​de la histórica ciudad de Tours, en el ‌oeste de Francia, estaban casi completos ‌a principios de esta semana, explicó la residente Véronique Savoye, quien ⁠dijo que "no podía pensar con claridad" debido al calor que hacía en su propia casa y se alojó en un hotel local para una estancia de cuatro noches hasta el viernes.

"Se trata de estar ​más cómoda y, ‌sobre todo, de poder dormir", afirmó.

Matthieu Evrard, director general del grupo hotelero Les Hôtels (tres) Particuliers, afirmó que se había visto desbordado por las solicitudes.

"Es un fenómeno bastante extraordinario. Cada día, entre cinco y diez personas se ponen en contacto conmigo ⁠personalmente a través de diversos contactos para conseguir habitaciones en nuestros hoteles", explicó.

"Con la ola de calor, todo se ha llenado en solo dos semanas".

Su grupo gestiona Les Maisons de Campagne, una cadena de hoteles rurales con dos establecimientos en el departamento de Yvelines, a unos 45 minutos de París: el Château de Villiers-le-Mahieu, situado en un parque de 12 hectáreas, y la ‌Maison du Val, en Saint-Germain-en-Laye.

Ambos están ahora completos, a pesar de que ninguno de los dos dispone de aire acondicionado, sino que cuentan con ventiladores de techo y el frescor natural de los gruesos muros de piedra del castillo.

El entorno rural y las piscinas de ambos establecimientos aumentaron el ‌atractivo para los parisinos deseosos de escapar de sus apartamentos, muchos de ellos con niños cuyos colegios habían cerrado debido al calor, explicó.

Aunque Savoye reconoció que ‌no todo el ⁠mundo podía permitirse una estancia en un hotel, dijo que había decidido destinar parte de su presupuesto de vacaciones ​a su habitación.

"Fue lo que se podría llamar unas 'vacaciones en la ciudad'. Para mí, mereció la pena".

Con información de Reuters