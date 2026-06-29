Francia no renunciará a su filosofía de juego ofensivo, dice DT Deschamps

Entrenamiento de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia no abandonará la filosofía ofensiva que le ha permitido superar la fase de grupos del Mundial a pesar de ‌haber concedido ocasiones, afirmó el ‌lunes el seleccionador Didier Deschamps.

Por su parte, el centrocampista Adrien Rabiot insistió en que los Bleus no permitirán que su condición de favoritos indiscutibles les lleve a la complacencia de cara al partido de octavos de final del martes contra Suecia.

Francia se clasificó primera de su grupo con un pleno de nueve puntos, tras marcar un global de 10 goles contra ​Senegal, Irak y Noruega, ⁠pero su estilo arriesgado también concedió oportunidades a los rivales.

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"Tenemos que ‌marcar un gol más, no renunciar a lo que somos ⁠capaces de hacer", declaró Deschamps en rueda ⁠de prensa. "Hemos concedido demasiadas ocasiones. Cada partido tiene un guión diferente. ¿Se puede triunfar así? Lo hicimos hace cuatro años".

"Tenemos la capacidad de crear peligro y ⁠hacer daño al rival. Esa es nuestra fortaleza y quiero que ​la mantengamos", agregó el DT.

Rabiot reconoció que podría haber ‌ajustes tácticos a medida que los ‌bicampeones del mundo avancen en el torneo, pero afirmó que no ⁠cree que su equipo hubiera mostrado un desequilibrio peligroso durante la fase de grupos.

"No creo que hubiera un gran desequilibrio en cuanto a ocasiones creadas y goles encajados", afirmó. "Obviamente, concedimos ocasiones, pero no me pareció que hubiera ​un desequilibrio ‌importante. Hay que adaptarse y nuestra defensa de cuatro ha mantenido cierta disciplina".

"A medida que avancemos en la competición, quizá tengamos que ajustar ciertas cosas, porque los partidos de eliminación directa son partidos distintos a los de la fase de grupos".

Francia llega ⁠a las eliminatorias como favorita para alzarse con el trofeo, pero Rabiot señaló que la plantilla había aprendido de la dolorosa eliminación en octavos de final ante Suiza en la Eurocopa 2020 y que no subestimaría a Suecia.

"Esa experiencia nos ayuda. Los que estuvimos allí se la transmitimos al resto del grupo", dijo Rabiot. "Por eso no nos relajamos y nos tomamos cada partido en serio. Contra ‌Suiza lo pagamos caro. En un solo partido puede pasar cualquier cosa".

Rabiot también descartó las sugerencias de que Francia pudiera subestimar a Suecia.

"Suecia cuenta con jugadores de calidad y una línea de ataque muy sólida, con futbolistas de talla mundial que juegan en grandes clubes de las mejores ligas", señaló.

Deschamps se hizo ‌eco de esa advertencia, destacando el físico de Suecia, su velocidad al contraataque y su peligro a balón parado.

"Defienden con cinco y son peligrosos cuando hay espacios", ‌señaló. "También son muy ⁠buenos en las jugadas a balón parado y en los saques de banda largos. Basta con fijarse en su trío ​ofensivo: todos juegan en grandes clubes".

Francia no podrá contar con el delantero Marcus Thuram debido a una lesión muscular, y la participación del centrocampista N'Golo Kanté está en duda.

Con información de Reuters