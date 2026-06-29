La Justicia rechazó la detención de Insaurralde y Cirio

El Poder Judicial le prohibió salir del país al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, a su ex esposa Jesica Cirio, y a la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa en la que se los investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El juez federal Luis Armella prohibió a Insaurralde y Cirio la salida del país y les impuso, además, la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización previa del magistrado. Con esta resolución, el juez Armella no aceptó el pedido del fiscal Sergio Mola, quien había solicitado la detención del ex intendente de Lomas de Zamora, tras la difusión de los videos en los que se mostraban fajos con supuestos dólares.

La resolución judicial busca asegurar la comparecencia de los imputados en un expediente que, luego de tres años, cobró nuevo impulso tras la difusión de los videos. La medida alcanza también a la modelo Sofía Clerici.

Además del cierre de fronteras, los involucrados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización judicial previa. Según detalla la resolución, los imputados deberán informar al tribunal con antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

El tribunal ya comunicó la prohibición de egreso a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción. Esta resolución se conoce días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara formalmente la detención de Martín Insaurralde.

Las otras medidas

Días atrás, la Justicia realizó allanamientos en dos inmuebles vinculados a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, luego de la difusión del video en el que se observan fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

En este contexto, el fiscal Mola también pidió la realización de un peritaje técnico sobre las imágenes difundidas durante el fin de semana, con el objetivo de determinar el monto de dinero que aparece en las imágenes.