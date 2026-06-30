Brasileño Paquetá es duda para los octavos de final del Mundial por lesión muscular

El centrocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón por los dieciseisavos de final del Mundial, informó el martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por lo que es duda para el próximo compromiso del equipo.
Paquetá se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso, siendo sustituido por el delantero Endrick.
La CBF no facilitó un plazo para la recuperación de Paquetá, lo que deja en el aire su disponibilidad para el próximo partido de Brasil.
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"Paquetá se sometió el martes a pruebas de diagnóstico que confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo", indicó la CBF en un comunicado.
"El jugador se someterá a un programa de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección, con el objetivo de recuperarse y volver a la acción lo antes posible", añadió la CBF.
Brasil se enfrentará al ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega en los octavos de final el domingo en Nueva Jersey.
Con información de Reuters