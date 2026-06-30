Brasileño Paquetá es duda para los octavos de final del Mundial por lesión muscular

El brasileño Lucas Paquetá reacciona junto a Neymar Jr. y Endrick durante el descanso ante Japón

​El centrocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en ‌la parte ‌posterior del muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón por los dieciseisavos de final del Mundial, informó el martes la Confederación Brasileña ​de Fútbol (CBF), ⁠por lo que es ‌duda para el próximo ⁠compromiso del equipo.

Paquetá ⁠se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el ⁠descanso, siendo sustituido por ​el delantero Endrick.

La ‌CBF no facilitó un ‌plazo para la recuperación ⁠de Paquetá, lo que deja en el aire su disponibilidad para el próximo ​partido ‌de Brasil.

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"Paquetá se sometió el martes a pruebas de diagnóstico que confirmaron una lesión muscular en la ⁠parte posterior del muslo izquierdo", indicó la CBF en un comunicado.

"El jugador se someterá a un programa de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo ‌médico de la selección, con el objetivo de recuperarse y volver a la acción lo antes posible", añadió la CBF.

Brasil ‌se enfrentará al ganador del partido entre Costa de Marfil y ‌Noruega en ⁠los octavos de final el domingo en ​Nueva Jersey.

Con información de Reuters