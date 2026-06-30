Vigente campeona Swiatek logra una emotiva victoria en reñido debut en Wimbledon

Wimbledon

La vigente campeona ​de Wimbledon, Iga Swiatek, superó un grave bache en el segundo set para clasificarse el martes para la segunda ronda del torneo, tras imponerse a la potente estadounidense Taylor Townsend por 6-1, 2-6 y 6-3.

Swiatek, de 25 años, ex número uno del mundo ‌y con seis títulos de Grand Slam en su ‌palmarés, parecía tener el partido bajo control cuando rompió dos veces el servicio de la nerviosa Townsend, de 30 años, en el primer set y se lo llevó con un elegante golpe ganador de derecha.

No obstante, en la segunda manga fue la tercera cabeza de serie la que sintió los nervios. Sus golpes de fondo se iban largos, ya que perdió la consistencia en su derecha, y Townsend, número 79 del ranking, aprovechó la ocasión para romperle el servicio dos veces y llevarse el set con una exquisita volea de drop de revés y un ace.

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La talentosa polaca ha tenido problemas de consistencia desde su triunfo en 2025 sobre Amanda Anisimova en la final de Wimbledon, quedando eliminada en cuartos ​de final de los Abiertos de Estados ⁠Unidos y Australia, y en cuarta ronda en Roland Garros, un torneo que conquistó cuatro veces.

La situación no mejoró en el primer juego del ‌tercer set, donde perdió el ritmo al servicio y cometió tres dobles faltas en un juego maratoniano que duró ⁠21 minutos e incluyó 10 iguales. Pero aguantó y ganó.

"A veces, el simple ⁠hecho de meter la pelota con el servicio puede ser una tarea difícil, así que este juego se redujo sin duda a eso y a creer que podía hacerlo, porque fue largo y hubo muchos puntos de break", dijo Swiatek en una entrevista en pista.

"Al final, estoy contenta ⁠de haber mantenido la compostura. Escuchaba a mi equipo, que me estaba apoyando mucho. Sé que tengo que ser sólida y no ​buscar golpes ganadores o saques que me den un punto, sino jugar de forma más segura para ‌tener la oportunidad de mantener el intercambio", agregó.

Ganar ese juego clave ‌pareció darle un nuevo impulso. Los errores empezaron a desaparecer y, tras un intercambio de breaks, fue una Swiatek emocionada la ⁠que se impuso, ganando el partido con un saque directo. Entonces se cubrió la cabeza con una toalla y contuvo las lágrimas antes de recomponerse para hablar en la pista.

"Estoy contenta de haber podido superar un partido como este, porque me puse bastante tensa en el segundo set y fui capaz de volver a mi juego", afirmó. "Estos son los momentos en los que sientes que has hecho tu trabajo, porque no es difícil ​cuando todo te sale ‌bien y tienes tanta confianza en que todo va a salir bien".

Su rival en la final del año pasado, la estadounidense Anisimova, regresó con buen pie a la hierba londinense al imponerse por 6-3 y 6-2 a Lina Gjorcheska, procedente de la fase de clasificación, y pasar a la segunda ronda.

Hace 12 meses sufrió una humillante derrota por un doble 6-0 ante Swiatek en la final, pero no mostró ningún indicio de que le queden secuelas al arrollar a su rival de Macedonia del ⁠Norte en la pista dos.

Gjorcheska, la primera jugadora de su país en competir en el cuadro principal de un Grand Slam, opuso resistencia hacia el final en un intento por alargar el partido, pero Anisimova fue demasiado fuerte para ella y se impuso en 61 minutos.

Por su parte, Elena Rybakina, segunda cabeza de serie y campeona del torneo en 2022, superó un susto en primera ronda ante la debutante francesa Lois Boisson y logró una victoria poco convincente por 6-4, 1-6 y 6-3.

Boisson, que el año pasado vivió una trayectoria de cuento de hadas hasta las semifinales del Abierto de Francia, pero que este año quedó eliminada en primera ronda, se vio favorecida por una actuación plagada de errores de la kazaja de origen ruso, clasificada 152 puestos ‌por encima de ella.

"Fue un partido muy difícil, sobre todo porque no venía de encadenar demasiadas victorias. He tenido que luchar de verdad", dijo la campeona del Abierto de Australia, que cometió 13 errores no forzados en el segundo set, 12 en el primero y 10 en el tercero. "Tengo que mejorar mucho, pero estoy contenta de tener otra oportunidad".

DEBACLE BRITÁNICA

El desastroso comienzo de los tenistas de Reino Unido en Wimbledon continuó el martes, cuando Katie Boulter se convirtió en la undécima jugadora local en caer eliminada en primera ronda, tras sufrir una derrota por 6-4 y 6-2 ante la adolescente ‌Tyra Caterina Grant, que debutaba en un Grand Slam.

Las lesiones de Emma Raducanu, que se retiró el domingo, y de Jack Draper, que hizo lo propio el lunes, hicieron que 19 jugadores británicos disputaran la primera ronda: 12 con wild card y tres después de superar la fase de clasificación.

Para cuando Boulter cayó ‌ante Grant antes del almuerzo del ⁠segundo día, solo quedaban ocho, y ese número se redujo aún más tras las derrotas en individuales masculinos de Jack Pinnington Jones y Harry Wendelken.

Diez derrotas en un lunes desalentador, incluida la del normalmente fiable número uno británico, ​Cameron Norrie, ante el estadounidense Michael Zheng, supusieron el peor día de la nación anfitriona en Wimbledon en lo que va de siglo.

Sin embargo, el martes por fin hubo una victoria local que celebrar, ya que la número 196 del mundo, Katie Swan, venció a la rumana Irina-Camelia Begu por 6-4 y 6-4 ante un público eufórico en la pista 16.

Con información de Reuters