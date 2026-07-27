China comienza a fabricar herramientas DUV propias para producción de chips, reporta The Information

FOTO DE ARCHIVO: Una placa madre y un chip de computador se ven en esta ilustración

China ha ​comenzado a fabricar máquinas de litografía por inmersión en ultravioleta profundo desarrolladas a nivel nacional, una ‌herramienta clave para la ‌fabricación de chips que durante mucho tiempo ha estado dominada por el proveedor holandés ASML, reportó el lunes The Information.

Las máquinas se entregarían este año a los principales fabricantes chinos de chips, entre los que se incluyen Semiconductor Manufacturing International Corp, Hua Hong Semiconductor y ChangXin ​Memory Technologies, según ⁠el reporte, que cita a personas familiarizadas con el ‌asunto.

ASML se negó a hacer comentarios ante una ⁠solicitud de Reuters. Las acciones ⁠de la empresa caían más de un 7%, lo que las dejaba rumbo a anotar su peor jornada desde el ⁠8 de junio.

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El informe también lastraba las acciones ​de las empresas expuestas a la ‌cadena de suministro mundial de ‌equipos para chips. BE Semiconductor Industries se desplomaba alrededor ⁠de un 8,5%, Soitec caía un 5%, mientras que Infineon Technologies bajaba casi un 3%.

Detalles clave del reporte:

• Las fuentes no identificaron al fabricante respaldado por el ​Estado debido ‌a la delicadeza del asunto.

• Este avance podría acabar suponiendo un reto para ASML en China, pero el sistema aún presenta carencias en cuanto a rendimiento y fiabilidad y necesita más pruebas ⁠antes de la producción en masa, lo que mantiene intactas, por ahora, las ventajas de la empresa neerlandesa.

• La producción será limitada en un principio, con unas cinco máquinas DUV este año y unas 20 en 2027.

• Las máquinas DUV de inmersión, que imprimen patrones de circuitos en obleas de ‌silicio, son las herramientas de litografía más avanzadas de las que disponen los fabricantes de chips chinos después de que las restricciones les impidieran el acceso a los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV).

• China también está desarrollando una máquina ‌EUV propia, aunque aún se encuentra en fase de prototipo.

• Esta tecnología podría proporcionar a los fabricantes chinos de chips ‌una fuente alternativa ⁠de equipos críticos, en un momento en que Estados Unidos se plantea imponer restricciones más ​estrictas a la exportación y el mantenimiento de herramientas de litografía extranjeras en China.

Con información de Reuters