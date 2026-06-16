Alerta en la Selección Argentina por lo que dijeron en ESPN sobre el Dibu Martínez a horas del debut: "No está"

En ESPN hablaron sobre la titularidad del Dibu Martínez-

A pocas horas del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, una discusión en el estudio de ESPN volvió a poner sobre la mesa el tema más sensible de la previa: el estado físico de Emiliano "Dibu" Martínez.

¿Qué lesión tiene el Dibu Martínez?

El arquero campeón del mundo llega al estreno en Kansas City arrastrando la recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió a fines de mayo, durante la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa.

Dibu Martínez tiene su mano lesionada.

La lesión, que en su momento encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue evolucionando con el correr de los días. Le retiraron el yeso, volvió a entrenarse con guantes y, según los partes que llegaron desde la concentración, todo indica que será titular frente al conjunto africano. Pero en el panel del programa no todos quedaron tan convencidos.

¿Qué dijeron en ESPN sobre la titularidad del Dibu Martínez?

Matías Martin fue quien abrió el debate al plantear, en voz alta, una duda que muchos prefieren callar en la antesala de un estreno mundialista. El periodista deslizó que, por todo lo que representa el arquero, quizás convenía cuidarlo: "Arriesgarías al Dibu por lo que representa y lo que significa. Lo guardás teniendo en cuenta que en una semana va a estar un poco mejor", lanzó, abriendo la puerta a una rotación que pocos imaginaban.

La postura no quedó sin respuesta. El Chavo Fucks salió al cruce con el argumento opuesto: si hay un partido para poner a los mejores, es justamente el primero, porque Argelia asoma como el rival más complicado del Grupo J, por encima de Austria y Jordania. Para Fucks, el riesgo valía la pena.

El ida y vuelta fue subiendo de tono hasta que Martin soltó la frase que terminó de instalar la discusión y que dejó en claro por qué no las tiene todas consigo. "No está al 100, ese dato no me gusta", sentenció el conductor, marcando que la duda no es menor a horas de que la pelota empiece a rodar.

Hasta el momento, ni Scaloni ni el cuerpo técnico se manifestaron públicamente sobre estas opiniones, y la titularidad del Dibu sigue firme de cara al estreno de las 22 (hora argentina) en Kansas City.