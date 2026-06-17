Cuando Cristiano Ronaldo dijo "boludo" y elogió a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo juega su sexta Copa del Mundo con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 y vale la pena repasar, entonces, qué dijo sobre Argentina y Lionel Messi. El delantero de 41 años se siente pleno físicamente para ir por el único título importante que le falta en su impresionante trayectoria profesional. Con un plantel plagado de estrellas y un buen entrenador como el español Roberto Martínez, el "Bicho" siente que esta vez sí el sueño está muy cerca.

Allá por el 2025, durante una fecha FIFA, el astro luso le contestó una pregunta especial al periodista argentino Sergio Levinski. Lejos de consultarlo acerca de la histórica rivalidad con "Leo", quiso saber si alguna vez podrán jugar juntos, dada la elevada edad de ambos. "CR7" no solamente se tomó muy bien la pregunta sino que además, para sorpresa de muchos, llenó de elogios a Messi y a Argentina en general.

Cuando Cristiano Ronaldo habló sobre Messi y Argentina: "Boludo"

Luego de la consulta de Levinski, el atacante contestó en castellano, dado que jugó casi una década en Real Madrid de España: "Nunca fui a Argentina, pero quiero ir... Tengo mucho cariño por Argentina porque, sabes, mi pareja (Georgina Rodríguez) es argentina y ya llevamos nueve años, ¿cómo no se puede tener cariño?". "¡Ey, boludo! Jajaja", sonrió luego del chiste. "Messi siempre me ha respetado y yo a él, recuerdo que en algunos eventos yo le traducía lo que decían porque él en ese momento no hablaba nada de inglés", insistió el crack portugués.

"Le tengo mucho cariño a Messi, a los argentinos... La verdad que no tengo un equipo favorito. Con Messi hemos sido rivales por muchos años, estuvimos ahí 15 años. A mí siempre me trató bien y me respetó mucho, como yo a él", contó en aquel entonces Cristiano Ronaldo. "¿Si podremos jugar juntos o ir a Argentina? No sé, nunca se sabe, al final los años están ahí. Yo tengo un dicho que es que no hay que decir ´de esa agua nunca beberé´. No sé si se dice así en español", cerró el delantero.

Cristiano y Messi, una rivalidad que queda en la historia del fútbol mundial.

La dura historia de Georgina Rodríguez, la futura esposa de Cristiano Ronaldo

Nació en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Su padre Jorge Rodríguez era futbolista y jugaba en el Murcia. Estaba casado con Ana María Hernández, y si bien estuvieron viviendo un tiempo en Argentina, se instalaron finalmente en España. El papá de Georgina se involucró en el negocio del narcotráfico, fue descubierto por la Justicia y terminó preso por distribución de cocaína y residuos canábicos.

De acuerdo con lo informado por el periodista de Intrusos Augusto Tartúfoli, Georgina Rodríguez dejó de visitar a su padre, y cuando Jorge cumplió su condena, fue enviado de regreso a la Argentina, donde vivió hasta su muerte en 2019. "Cuando su papa estaba muy enfermo, la hermana le reclamaba que le pague un pasaje para aunque sea ir a verlo al padre", expresó el comunicador acerca de la difícil relación de la joven con su familia.

"Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número", resaltó Jesús Hernández, tío de la pareja de Cristiano Ronaldo, a quien invitó a que lo llamara para decirle que tiene a su lado a "una mujer malvada". Lo cierto es que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sostienen una solida relación. Ella era vendedora en una tienda de Gucci en Madrid al momento de conocer al futbolista portugués en 2016.

Un año y dos meses después de que blanquearan su noviazgo nació Alana Martina, la primera hija de la pareja. Fue el 12 de noviembre de 2017 en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Luego sufrieron en abril de 2022 un duro golpe, cuando perdieron a uno de los dos mellizos que esperaban, en un parto prematuro. Un duro golpe de la vida al que la pareja se pudo reponer hasta llegar al día de hoy.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, dijo Georgina antes de casarse en la descripción de la foto que subió a su cuenta de Instagram, en la que muestra su mano y la de "CR7" con los anillos correspondientes, que anticipan el futuro casamiento. Ambos tienen una relación desde 2016 y juntos tuvieron a Alana Martina y Bella Esmeralda. Ellos se sumaron a los tres hijos que ya tenía el futbolista, formado una familia. Sin embargo, la historia de Georgina no fue senclla y tuvo que superar difíciles momentos. Se casarán cuando termine el Mundial 2026 y planean que tenga lugar en la ciudad de Funchal, en la isla de Madeira (Portugal).