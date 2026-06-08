¿Es el úlitmo Mundial de Cristiano Ronaldo para la Selección de Portugal? Todo lo que se sabe

Cristiano Ronaldo en Portugal.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes que dio el fútbol en las últimas décadas. Un delantero excepcional, con números que rompieron todo tipo de records, como el de ser el mayor goleador de la UEFA Champions League. Y que a lo largo de su carrera supo ser un fuerte competidor de Lionel Messi, con quien se han potenciado batiendo logros individuales impensados.

El portugués juega su sexta Copa del Mundo, un record que rompe en este 2026 junto a Lionel Messi con la Selección Argentina y Guillermo "Memo" Ochoa, con la Selección Mexicana. Y, de hecho, jugaron los mismos mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), con resultados diferentes. Sin embargo, los años pasan para todos y las preguntas sobre el futuro del crack luso surgen a cada instante, en torno a cuál será su futuro.

¿Jugará Cristiano Ronaldo otro mundial?

El astro portugués confirmó que el Mundial 2026 va a ser su última Copa del Mundo. Al ser consultado sobre esta posibilidad, dijo: "Definitivamente sí, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... como decía, estoy disfrutando de este momento", afirmó el futbolista, aceptando lo que es el inexorable paso del tiempo. Aunque no cerró las puertas a seguir jugando como profesional por un tiempo más.

Le preguntaron por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría "pronto", Cristiano bromeó con que "eso sucederá en diez años". "Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!", sostuvo entre risas el jugador.

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal.

"En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida", afirmó el futbolista portugués, quien no decepciona con su gran estado físico y sigue vigente en Arabia Saudita.

Los logros de Cristiano Ronaldo con Portugal