Frío intenso en CABA y el Conurbano: así será el lunes 11 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 11 de mayo en Buenos Aires y alrededores. Este lunes habrá un leve descenso de la temperatura que comenzará en 6°C de mínima, aunque alcanzará una máxima de 19°C, mientras que el cielo estará solo algo nublado.

Pronóstico del tiempo extendido para los próximos días de la semana, según el SMN

El SMN adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmó que seguirá el frío, aunque con máximas más elevadas que el fin de semana:

Martes 12: la temperatura se ubicará entre los 9°C de mínima y los 20°C, el cielo estará parcialmente nublado.

la temperatura se ubicará entre y los 20°C, el cielo estará parcialmente nublado. Miércoles 13: se mantendrá la nubosidad parcial y la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y una máxima de 18°C.

se mantendrá la nubosidad parcial y la temperatura oscilará entre los y una máxima de 18°C. Jueves 14: el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

Con el correr de los días las mínimas comenzarán a elevarse, según el pronóstico del SMN

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.